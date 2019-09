El Puerto de Alicante será sede 4.0

Alicante será una de las 13 sedes operativas del proyecto Fondo Alicante Ports 4.0, según ha anunciado el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, en el muelle 5 de Alicante, justo en la zona donde en breve comenzarán las obras de edificación del Distrito Digital.

Un proyecto presentado en la Terminal Marítima de Cruceros por parte de la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual para que a partir de la puesta de largo, en octubre, se abra un plazo de presentación de ideas y proyectos, que serán seleccionados a partir de enero de 2020.

La iniciativa se engloba dentro de una apuesta "por la vanguardia de los puertos de la Comunitat Valenciana", ha señalado De la Encina, y "conllevará todo un proceso de digitalización y de ayudas económicas por sus ideas" a emprendedores de hasta 15.000 euros a fondo perdido y de subvenciones a proyectos que lleven a cabo las distintas start-ups que concurran, de hasta 25 millones de euros.

De la Encina ha especificado que la apertura de esas oficinas será a través de KPMG y Alicante será una de esas sedes físicas para que estas empresas monten sus proyectos.

Además, De la Encina se ha referido a la figura de la DEUP de Alicante, la Delimitación de Espacios Portuarios, una "especie de plan general para los puertos" pendiente también para otros tres puertos españoles y con cuya aprobación se había comprometido en junio a volver a Alicante, y que "va a suponer un cambio radical para el puerto y la ciudad de Alicante". Por ello insta al ayuntamiento a "aprovechar el instrumento jurídico firmado por el ministro Ábalos", a quien invitará a venir próximamente.

En este sentido, ha explicado que la ampliación del parque del Mar -frente a la Gran vía Sur- hasta Casa Mediterráneo, se ejecutará en los próximos dos años y el mes que viene se aprobará el plan de empresa "para que sea una realidad inmediata". A falta de concretar esta inversión y cerrarla en los proyectos de presupuesto del Estado, sí ha aclarado que la ejecución no interferirá con el acceso de ferrocarril al puerto.

A este respecto, ha manifestado que el proyectado apeadero para trenes de hasta 750 metros de longitud que lleguen en un futuro al puerto se ejecutará finalmente entre Villena y Alicante dentro de las obras del Corredor Mediterráneo, por lo que no será necesario hacerlo en la zona portuaria.

La instalación de macrodepósitos, a la autoridad competente

De la Encina también se ha referido a la polémica instalación de macrodepósitos del puerto en los muelles 19 y 21, para defender que el puerto de Alicante ha seguido "un procedimiento reglado y "el que se pueda hacer o no el proyecto dependerá del ayuntamiento", ha señalado.

Una cuestión que el propio Juan Antonio Gisbert da también por zanjada. Asegura que el puerto no ha autorizado tales depósitos sino que se ha limitado a "cumplir la ley" pero que no es esta institución la que tiene competencias para decidir sobre la seguridad y por eso, dice, no ha atendido las alegaciones.

Insta, por ello, a que las manifestaciones de rechazo vayan dirigidas a la autoridad competente en el asunto, es decir, el ayuntamiento.

Por cierto, de La Encina ha asegurado que el puerto de Alicante, igual que el resto de puertos españoles, ha "hecho los deberes" para afrontar con garantias las consecuencias de un brexit, ya sea "duro o con acuerdo" con la Unión.