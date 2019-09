Desafios y retos de la movilidad urbana inteligente

El próximo 12 de septiembre, diferentes expertos del sector se reunirán en la Universidad de Alicante para poner sobre la mesa uno de los grandes retos de las ciudades del siglo XXI: la movilidad urbana inteligente.

Organizada por la Cátedra de Movilidad Vectalia y la UTE Ora Grúa Alicante, la jornada Desafíos y retos de la movilidad urbana inteligente será la antesala del primer curso de especialista en Movilidad Urbana Inteligente que se impartirá a partir del día 20 de septiembre y cuya matrícula acaba de abrirse.

En el acto inaugural participaran la consellera de Innovación, Universidades y Ciencia, Carolina Pascual; el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España; el alcalde Alicante, Luis Barcala y el rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar.

A continuación, Rafael Pérez Colón, exdirector corporativo de Microsoft y asesor de BID, impartirá la conferencia Ciudades inteligentes: una perspectiva global.

Tras una breve pausa, el presidente de ATUC (Asociación de Empresas de Transporte Urbano Colectivo), Miguel Ruiz, y el exrector de la Universidad de Alicante y catedrático de Economía, Andrés Pedreño, mantendrán un diálogo entorno a los desafíos y retos de la movilidad urbana inteligente.

Aplicaciones para una movilidad accesible será la propuesta de Estela Medina, directora de Zona de la ONCE en Alicante, y de Javier Pita, CEO de Neosistec, empresa desarrolladora de Navilens, the new smart digital sign for all.

Para finalizar, los concejales de Movilidad de Alicante, Elche y Valencia -José Ramón González, Esther Díez y Giuseppe Grezzi- participarán en la mesa redonda Gestionando la movilidad urbana.

La inscripción a esta jornada es gratuita y se debe cumplimentar en el siguiente enlace: bit.ly/jornadamovilidad2019

ESPECIALISTA EN MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE

La jornada Desafíos y retos de la movilidad urbana inteligente sirve como anticipo del primer curso Especialista en Movilidad Urbana Inteligente que impartirá la Universidad de Alicante, cuyo objetivo principal es formar a profesionales con conocimientos avanzados en esta disciplina emergente.

Los alumnos matriculados en el título se especializarán en el sector de la movilidad urbana. Desde los mercados y tecnologías existentes, sus características y su funcionamiento en la actualidad, hasta el valor estratégico de cada uno desde el punto de vista de la sostenibilidad. Entenderán la problemática de diseño, operación y mantenimiento de los distintos elementos de una infraestructura de transporte urbano y metropolitano, reconociendo y sabiendo desarrollar y evaluar proyectos de movilidad con respecto medioambiental, sus impactos en todos los aspectos: demanda, costes, accidentabilidad, emisiones, ahorros de tiempo…

Este curso nace de la necesidad de la especialización de nuevos profesionales que den respuesta al reto que plantea la movilidad de las nuevas ciudades: inteligentes, accesibles y sostenibles.

Tanto su director, Luis Aragonés, como el resto de los profesores del curso proceden de instituciones y empresas referentes a nivel nacional e internacional como: Indra, Universidad de Extremadura, Adif, Universidad del País Vasco, Fundación ONCE, ATUC, Universidad Politécnica de Madrid, Transports Metropolitans de Barcelona, Garrigues, Union dels Transports Publics et Ferroviaires (UTP) de Francia, Universidad Politécnica de Valencia, AlicanTEC, XMoba EVA, AENOR, Sch y Vectalia.

El curso Especialista en Movilidad Urbana Inteligente comenzará el próximo 20 de septiembre y la matrícula permanecerá abierta hasta el día 16. Toda la información la encontrarán en www.vectalia.es

En la parte superior de este artículo pueden escuchar de nuevo la conversación que el director de la jornada Desafios y retos de la movilidad urbana inteligente y del curso Especialista en Movilidad Urbana Inteligente, Luis Aragonés, y el director de Relaciones Institucionales de Vectalia han mantenido con Carlos Arcaya en Hoy por Hoy Alicante.