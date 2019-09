Saturnino de Gregorio: "Nos toman por imbéciles"

Ciudadanos exige al Ministerio de Fomento “compromisos rápidos y contundentes” con respecto a la finalización de las obras de la Autovía del Duero. José Ignacio Delgado, procurador de las cortes regionales por esta formación política, considera que el desdoblamiento de la Nacional 122 no estará completo antes de 2026 ó 2027 en el mejor de los casos, unas previsiones que distan mucho de los del PSOE, que hablaba en la última campaña para las Elecciones Generales de 2020 ó 2021 para algunos tramos, como el de Langa de Duero a Aranda, que se paralizó en 2011 y que se encuentra a la espera de un nuevo proyecto, con el correspondiente trámite de la declaración de impacto ambiental.

Delgado critica que todavía están sin respuestas -y no parece que el Gobierno tenga prisa en contestar- las preguntas que hicieron el 30 de agosto en el Congreso de los Diputados ocho diputados de Ciudadanos en relación a los plazos para la A-11. “Soria estaba mejor comunicada el tiempo de los romanos y ahora es la gran olvidada y es lamentable que una autovía primordial que vertebra todo el territorio esté total y absolutamente abandonada”, denuncia el procurador de Ciudadanos.

Delgado hacía públicas estas valoraciones esta mañana en la sede de Ciudadanos en Aranda, acompañado del alcalde de Langa de Duero, Javier Barrio, la Coordinadora de Ciudadanos Soria, Belén Redondo, el concejal de Ciudadanos Aranda, Fernando Chico, y del diputado provincial soriano, Saturnino de Gregorio, que acusa al PSOE de intoxicar y tratar de confundir a la opinión pública, desviando la atención sobre la responsabilidad que tiene el Gobierno, actualmente en funciones, sobre esta infraestructura, primordial para vertebrar el territorio en esta zona de la comunidad autónoma. De Gregorio entiende que antes de 2025 es prácticamente imposible que pueda estar finalizado el tramo Langa-Aranda, ni tampoco el que conecta la capital soriana con la A-15 hacia Zaragoza, cuyas obras están sin adjudicar. “Lo que más me fastidia es que nos toman por imbéciles, nos toman por tontos a la ciudadanía; hay que ser honrados y hay que decir la verdad y nosotros, gobernemos o no, tenemos que decir que la autovía en el mejor de los casos no va a estar finalizada antes del 2025, al menos en los dos tramos que hemos señalado, así que vamos a ser legales y vamos a decir la verdad aunque nos duela a todos los ciudadanos que estamos afectados por la autovía, porque no podemos engañar nuestros votantes, no podemos engañar a la población, no podemos engañar a la Ribera, no podemos engañar a Soria y no podemos engañar a Valladolid”, asevera el diputado soriano.

Mientras tanto, los accidentes son el pan de cada día en la Nacional 122, donde los conductores se juegan la vida en los adelantamientos o por la frecuente irrupción de jabalíes y corzos en la calzada.