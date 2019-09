A resarcirse en casa

La Arandina recibe este miércoles (20:15 h) al Cristo Atlético en la 4ª jornada de Liga en el Grupo VIII de Tercera División.

Los ribereños quieren aprovechar la inercia ganadora tras la goleada ante La Bañeza (0-4) del pasado domingo para brindar a su afición el primer triunfo de la temporada en casa tras perder ante el Santa Marta (0-2)

Los blanquiazules, séptimos en la clasificación con seis de los nueve puntos posibles hasta la fecha, reciben a una escuadra palentina, quinta en la tabla, con los mismos seis puntos, pero un partido menos.

El precedente más reciente entre ambas escuadras, esta pretemporada en el Trofeo de las Piraguas en Alar del Rey. Empate (1-1) y victoria en los penaltis de los palentinos.

Para este encuentro, el entrenador de los arandinos, Jordi Fabregat, podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Soto, aún lesionado.

RESTO DE LA 4ª JORNADA

La 4ª jornada en el Grupo VIII dejará otras emparejamientos interesantes. Así, el líder, el Santa Marta protagoniza el derbi charro ante el Salamanca B. Primeros contra segundos. El Numancia B, tercero, visita al recién ascendido Becerril que aún no ha puntuado. Mientras, el gran favorito al primer puesto, el Zamora, ahora mismo cuarto clasificado, visita al filial de la Cultural. En el resto de emparejamientos del día: Astorga vs Ávila, Burgos Promesas vs Virgen del Camino, Tordesillas vs La Bañeza, Segoviana vs La Granja, Real Burgos vs Mirandés B, Almazán vs Bupolsa. Mientras, descansará el Bembibre.