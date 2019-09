La Junta inicia la redacción del plan funcional para implantar radioterapia en el Bierzo

La Junta inicia la redacción del plan para radioterapia en el Bierzo. Es el anuncio de la nueva consejera de Sanidad, Verónica Casado, en las Cortes de Castilla y León, en presencia de la paciente berciana Eva María Arias, invitada por el Grupo Socialista, cuyo procurador, Diego Moreno, formuló la pregunta sobre la instalación de aceleradores en cinco hospitales de la comunidad. Precisamente, el parlamentario basaba su petición en la rutina de Eva María, con sus constantes viajes al hospital de León para recibir tratamiento. 'Con la vida de la gente no se juega', aseguró Moreno, que recordó que esos viajes se suman a los padecimientos de la enfermedad.

La consejera ha reconocido que se trata de procesos de tramitación complicada, por lo que no se pueden comprometer fechas, pero en el caso del Hospital del Bierzo se ha iniciado el proceso de redacción y aprobación del plan funcional y se acompasarán y solaparán los procedimientos para agilizarlo en lo posible. No obstante, la consejera añadía que el componente social es lo más importante en este caso: 'Eva María me importa mucho más', aseveró.

El resto de hospitales que tendrán unidades de radioterapia serán Palencia, Ávila, Soria y Segovia.