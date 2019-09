Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz ha sido el primer invitado en La Tertulia de El Faro, un espacio radiofónico tradicional en la radio gaditana cada martes. El máximo mandatario cadista analizó la actualidad de su equipo y los temas candentes de la actualidad amarilla.

Vizcaíno habló de la renovación de Álvaro Cervera: "No es el momento, pero si dependiera de los resultados quizás no estaría con nosotros. Muchas veces se ha cuestionado por los resultados puntuales. El trabajo de Álvaro no tiene que ver con los resultados. Se ha demostrado con el tiempo. Siempre hemos creído en su trabajo, no cambia la perspectiva según los resultados.".

Aunque el discurso oficial es el del partido a partido, a nadie se le escapa que este año las expectativas son mayores por eso se le preguntaba si le valdría con un noveno puesto a final de temporada. Vizcaíno lo tiene claro: "A priori no estaría contento con un noveno puesto. Hace dos años quedamos novenos en la última jornada y era para estar contento con frialdad. Hay que ver como se consigue".

Ha sido un verano en el que no se han producido demasiadas noticias de los problemas instituciones, ni de probleas internos del club: Vizcaíno reconoce que \los veranos siempre se elijen para intentar desestabilizar el proyecto, pero ya estamos acostumbrados. Es verdad que hemos manejado nosotros las entradas y las salidas, ha habido pocas filtraciones, no el cachondeo aquel de que si el Cádiz tiene jugadores sin inscribir. Hemos hecho lo que queríamos y henos podido marcar los tiempos". Sin querer entrar en detalles de su relación con Quique Pina, el problema accionarial y su solución recordaba que "los trapos sucios se levan en casa", pero matizaba respecto a la solución que "vamos a esperar, pero siempre he dicho que al club no le va afectar en absoluto y que lo que se está construyendo va a ser difcil de destruir".

Vizcaino confirmaba la noticia adelantada por la SER sobre la llegada de Jorge Cordero: "Es amigo mio, armamos una buena amistad. Es un talento que es aprovechable Obviamnete es hermano de quien es, y el está orgullo de ello, pero nuestra relación es nuestra en ese sentido. El está trabajando para el club y lo está haciendo bien"