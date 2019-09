El Ayuntamiento de Ronda hace balance de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Una valoración agridulce donde el bipartito ha defendido las actividades que han organizado, al mismo tiempo que han lamentado el cambio de los festejos taurinos, algo que según ellos, se ha traducido en pérdidas para la ciudad.

Desde la delegación de Fiestas, su responsable Concha Muñoz ha asegurado que se siente muy satisfecha con el trabajo realizado ya que a pesar de la falta de tiempo y presupuesto la afluencia de los ciudadanos a todos los actos que ha organizado su concejalía han sido masiva.

En cuanto a la seguridad, el concejal Juan Carlos González ha destacado la buena relación y el buen trabajo que han realizado los diferentes cuerpos de seguridad ya que no ha habido que lamentar ningún incidente de gravedad.

En el apartado turístico, sin embargo sí que se han registrado datos menos satisfactorios ya que según ha confirmado la propia delegada de esta área, Alicia López, aunque si han aumentado el número de visitantes durante la semana de feria, las pernoctaciones han bajado respecto a otros años y sólo los hoteles de primer nivel han conseguido llegar al 100% de ocupación. El resto, ni siquiera ha alcanzado el 70%.

Por su parte, la alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha coincidido con sus compañeros en que el adelanto de la corrida Goyesca “no ha beneficiado a nadie” por lo que ha asegurado que trabajará para que el próximo año los festejos taurinos formen parte de la semana de la feria. Eso sí, ha dicho la regidora en que el Ayuntamiento no aportará ninguna cantidad económica al desarrollo de los mismos, tal y como solicita el empresario de la plaza de toros. "El Ayuntamiento no va a poner ni un solo euro para la celebración de la corrida Goyesca. Me parece injusto que quien viene a ganar dinero a la ciudad, además sea de gratis", ha manifestado.

El coste de los festejos ha ascendido a 400.000 euros que según ha anunciado Fernández, han sido financiados íntegramente por parte de la Diputación Provincial de Málaga.