Comienza el curso escolar en la provincia con las protestas del AMPA de Nueva Carteya

Esta mañana han comenzado las clases para 69.205 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria en 271 centros educativos de la provincia. Son 1246 alumnos menos que el curso pasado. El día 16 lo harán los alumnos de Secundaria, Bachiller y ciclos formativos, a lo que se sumarán las enseñanzas artísticas el día 20.

La delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, ha inaugurado el curso hoy en el CEIP Torre Malmuerta y ha destacado los 12 ciclos formativos de nueva creación que se suman a la oferta formativa, los 3 centros bilingües más que este curso elevan la cifra total a 116, con la presencia de 124 auxiliares de conversación y los 12 nuevos recursos de atención a la diversidad, entre ellos 7 aulas específicas de educación especial y 2 de audición y lenguaje.

La delegada de Educación ha asegurado que se han mejorado los recursos para la enseñanza en la provincia, que para el 95% del alumnado se da en centros sostenidos con fondos públicos, 482 públicos y 249 concertados. También ha llamado la atención sobre las bonificaciones, que quedarán abiertas a cambios económicos en las familias. Y ha anunciado que en infraestructuras se realizarán 53 obras por valor de 1 millón de euros, aunque no ha precisado cuáles.

Con respecto a la pérdida de unidades en zonas como los Pedroches que sufren el despoblamiento, ha achacado a la falta de alumnado su cierre, y no a la voluntad de la administración. Ha dicho que no se eliminan sino que son una "desaparición natural".

Sobre la protesta de madres y padres del colegio 'Francisco García Amo' de Nueva Carteya, que se niegan a llevar a sus hijos a clase por el exceso de ratio en las aulas, la delegada ha llamado a la calma y a esperar el cierre de los cupos de secundaria para buscar una "solución técnica". Aunque no entienden la contundencia de las protestas de los padres ya que "saben de nuestra sensibilidad".

No opinan lo mismo los padres de este colegio. El AMPA 'Monte Horquera' asegura que han intentado por "todas las vías" solucionar el problema de superación de la ratio de niños por aula en 12 unidades. No sólo no hay solución por el momento, denuncian, sino que han reducido 3 unidades de un colegio que ha pasado de 453 a 463 alumnos. Anuncia que seguiran con las medidas de protesta y no asistencia a clase hasta que la administración actúe. Juan Jiménez, portavoz del AMPA, lo ha explicado en Hoy por Hoy Córdoba.