Salva Ruiz: "Con el paso de las semanas veremos otro Dépor"

El vestuario del Dépor está incómodo con el arranque de la competición y la actual clasificación del equipo. En puestos de descenso a Segunda B, por primera vez en más de treinta años, el plantel asume el fracaso de estas primeras jornadas pero insisten en que el Dépor es un conjunto en construcción, cuya mejor versión está aún por llegar. En esa línea se manifestó este martes el defensa Salva Ruiz. Llegado el último día del mercado de fichajes, el lateral quiso mandar "un mensaje de tranquilidad y de calma" ya que para él, hay "equipo para salvar esta situación" y este revés llega con la Liga recién iniciada.

Salva Ruiz habla de ver el famoso vaso medio lleno. Para él, el equipo arrastra una mejoría con respecto a semanas pasadas. "En el último partido, no se hicieron mal las cosas y merecimos el empate y creo que hasta la victoria", explica. Juan Antonio Anquela les pidió que cerrasen la sangría de goles encajados y buscasen, por encima de todo, "seguridad defensiva". Partiendo de esa fortaleza, el equipo, según Ruiz, irá a más. Para el ex del Valencia, "con el paso de las semanas veremos otro equipo" y apuesta al potencial del equipo para poder ascender de categoría y dejar cuanto antes las posiciones rojas de Segunda. Sin embargo, insiste en que las victorias morales no sirven para nada en el fútbol y lo que ahora necesita el grupo es sumar puntos al casillero tras tres derrotas consecutivas.

"Es difícil ver ahí al equipo, pero hay plantilla suficiente para cumplir el objetivo", añade Salva Ruiz, quien debutó el pasado sábado como titular con la camiseta blanquiazul. El Dépor tiene en mente volver a Primera División. Tras quedarse el año pasado a sólo un gol de regresar a la elite, este curso lo intentarán a pesar del mal comienzo. "Un equipo como el Dépor tiene que estar en Primera", explica el defensor, "el objetivo es ascender de una manera u otra", confiesa.

Jugará el Dépor el próximo partido ante el Sporting de Gijón y en el Molinón. Un campo y un rival que han empezado sin apenas concesiones y que pondrá en un serio aprieto al dubitativo Dépor de Anquela. "El Molinón siempre es un campo muy difícil", reconoce el valenciano, que no oculta que a pesar de la complicación, el Dépor necesita traerse los tres puntos de Asturias.