Dos cazas vuelan a baja velocidad sobre Alvedro

Tres cazas militares han generado gran expectación, sobre todo, entre los vecinos de Culleredo. Los F18 han realizado varias "pasadas" sobre el aeropuerto de Alvedro a baja velocidad, en formación, y dejando tras sí un gran estruendo que ha llamado la atención de muchas personas.

No se trata de ninguna operación especial,según fuentes del aeropuerto coruñés. Dos de los tres cazas han hecho de forma intermitente las "pasadas" sobre la pista de Alvedro. Previamente, han pedido permiso a la Torre de control para poder ha, en caso de no estar previsto ningún aterrizaje ni despegue. Una vez obtenida la autorización, han realizado pasadas intermitentes entre las doce y veinticinco y la una menos cuarto. El tipo de turbinas de este tipo de aviones hacen mucho ruído, algo que no ha pasado desapercibido para los vecinos, sobre todo, de Culleredo.