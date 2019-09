La Junta culpa del recorte de unidades educativas es de la despoblación

La Junta culpa a la despoblación como motivo para la eliminación de unidades educativas. Se considera desde el gobierno regional que la provincia sufre un fuerte problema de despoblación y eso produce menos afluencia a las aulas en algunos rincones de Jaén. El delegado de Educación de la Junta, Antonio Sutil, ha reconocido el creciente recorte en unidades educativas durante la inauguración del curso escolar de educación infantil, primaria y educación especial que ha tenido lugar, este año, en el Colegio Navas de Tolosa de la capital jienense.

El año pasado desaparecían del mapa provincial 45 unidades educativas y este año ha aumentado el número. "Entendemos que en una provincia, donde se sufre un problema de despoblación con casos concretos como la Sierra de Segura y también en el resto de la provincia, es inevitable el recorte de unidades educativas. Lo sabemos. Es un hecho como ha ocurrido otros años, el curso pasado se suprimieron 45. Este año es un poquito más porque los cursos van avanzando, y los niños van creciendo en estos pueblos".

El problema, a priori, no parece fácilmente subsanable. Sutil expresaba que la solución pasaría por dar otro tipo de respuestas. "No se trata de abrir más unidades de tres años, para que estén cada vez más vacías. Porque imagino que habrá un número a partir del cual será poco pedagógico, cuando haya dos o tres niños en una clase. Lo que sí entendemos es que se puede mejorar la oferta educativa que se da a los jóvenes para que encuentren empleo en la zona y a partir de ahí poder emprender un proyecto familiar in situ y generar nuevas natalidades en la provincia de Jaén".

Informaba el delegado que las unidades más afectadas son las de infantil y primaria, por la falta de natalidad en la provincia y por la citada despoblación. Apuntaba, eso sí, que "en el resto de las etapas siguen creciendo las unidades educativas. Hay diez ciclos formativos más en la provincia de Jaén. Incluso, además, se ha aplicado un criterio de empleabilidad". Y es que aclaraba que "no es cuestión de abrir ciclos formativos, solo de aportarlos contextualizados con las ofertas de empleo de cada zona".