Gobierno y SCRATS piden que se mantenga el decreto de sequía

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y el consejero de Agricultura, Antonio Luengo, ha pedido al Gobierno central que apruebe la prórroga del decreto de sequía que de no hacerlo caducaría el 1 de octubre tras un lustro aprobado.

Los regantes advierten del problema que generaría la no aprobación del decreto por cuanto conllevaría el cierre de los pozos de sequía de los que actualmente se abastece el regadío de gran parte del Levantes español.

El consejero ha dicho que "Si no se hace antes del 30 de septiembre tendremos tres problemas graves; no podremos hacer uso del agua desalada, no se podrá hacer uso de los pozos de sequía en la zona alta, o no se podrán bonificar las tarifas altas que se están pagando por el tema de la desalación".

Por otra parte, el SCRATS invita a los 90 ayuntamientos que reciben agua del trasvase del Tajo y a las 61 comunidades de regantes que también se abastecen del acueducto para que soliciten al ministerio para la Transición Ecológica su inclusión como asesores en la Comisión Central de Explotación del trasvase, al igual que han hecho con éxito los Municipios Ribereños, que hoy tienen al alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ante el órgano que decide las derivaciones de agua al Levante.

sobre esto, en una entrevista a la emisora Onda Regional, Luengo ha pedido a la ministra que recapacite y no permita que los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía se sienten en la comisión de explotación del trasvase del Tajo, que se reúne hoy.

Mientras tanto en CLM Los tres grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha han registrado este martes de forma conjunta, una Proposición No de Ley (PNL) para apoyar la participación de los representantes de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura y han pedido que ésta "sea real y efectiva".