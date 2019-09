El agradecimiento del bombero de Palencia que fue embestido por un novillo

Se llama Abel Allende Irigoyen y es bombero. El pasado 3 de septiembre fue noticia porque pasó de ser rescatador a rescatado. En una intervención, con motivo del accidente sufrido por un camión cargado de novillos, era embestido por uno de los animales. En un primer momento, la información de la subdelegación del Gobierno de Palencia hablaba de heridas graves. Luego se confirmó que, afortunadamente, el alcance fue menor de lo que parecía. En el Facebook de Bomberos Profesionales de Palencia, Abel ha querido colgar su escrito de agradecimiento que reproducimos de forma íntegra.

“Desde mi convalecencia y progresiva recuperación, quiero aprovechar este medio para manifestaros mi más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño que he recibido, mensajes, llamadas incluso visitas desde el mismo momento que me sucedió, de compañeros en activo y ya jubilados , de exjefes, de amigos de colegas de toda España, Quiero dar también las gracias a las fuerzas de seguridad intervinientes en el suceso, Guardia Civil, Seprona , veterinarios de la junta, compañeros profesionales y compañeros voluntarios, servicios sanitarios magnifica atención y profesionalidad de todos ellos. A las doctoras de urgencias, enfermeras, ATS, administrativas. ¡Qué trato excelente y qué profesionalidad! A mis superiores, jefe Villena, la actual concejala Carolina, compañero Anero y a mi ex concejala Paloma Rivero, que se personaron en el box de urgencias a los pocos minutos de llegar yo para ser asistido. Al sr alcalde, que le faltó tiempo para llamarme interesándose en los primeros momentos. A mis compañeros de fútbol, de pádel ,amigos próximos y lejanos, al apoyo y cariño de mi familia, personal de la mutua, vecinos, familiares , personal del ayuntamiento, de Policía Nacional, de Policía Local, e incluso personas desconocidas por la calle que al verme me preguntaban y me deseaban una pronta recuperación. Me ha llegado al alma pues más que por mí, sentía que era por un integrante del cuerpo de bomberos y que los palentinos nos aprecian mucho. Yo que siempre digo a mis chicos que tenemos que ser cada día más profesionales y prestar el mejor servicio a nuestros ciudadanos de capital y provincia, con dedicación y compromiso me veo en estos gestos reconfortado. Nos infunden a todos un gran ánimo de mejora y trabajo. Orgulloso de mi ciudad y orgulloso de mi provincia y de toda España. Solo añadir que el destino por esta vez me situó en el otro lado de la escena. En vez del rescatador, acabé siendo el rescatado. Un nuevo punto de vista que solo había vivido en las prácticas que realizamos para perfeccionar las técnicas de rescate. Lo valoro muy positivamente para poder empatizar más con los accidentados en mis próximas intervenciones. Solo añadir que siendo el mando de las dotaciones de bomberos en esta intervención, doy gracias a Dios porque me pasara a mí y no a ningún otro compañero. Con esto y con los ánimos que todos me dais, puedo. Pero si le hubiera pasado a cualquier otro compañero, yo no podría superarlo. Gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder seguir prestando servicio en mi ciudad y provincia que es una de las cosas que más me llena en la vida. Ya por último, desear al conductor del camión, que fue atendido también de urgencia, que tenga una pronta recuperación. También pedir perdón a todos por el susto que os hice pasar, en especial a mis compañeros presentes. Gracias a todos los nombrados y los que no haya nombrado. Gracias a todos de corazón”.