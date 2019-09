El PSOE pide la dimisión de Armisén por incompatibilidad y de Polanco por incompetencia en el conflicto de la calle Jardines

El PSOE de Palencia exige la dimisión inmediata de Ángeles Armisén por su actitud respecto al conflicto de la calle Jardines por su "manifiesta incompatibilidad como presidenta de la Diputación y concejal del Ayuntamiento de Palencia al ir contra los intereses de la administración local de la que es representante y gracias a la que preside la administración provincial". Igualmente piden la dimisión de Alfonso Polanco por su incapacidad y nula defensa de los intereses del Ayuntamiento en este conflicto al no haber protestado en la Junta de Gobierno de Diputación en la que estaba presente y se aprobó mandar el convenio al Contencioso Administrativo. Instan al alcalde de la ciudad a tomar medidas inmediatas.

Durísimas las críticas de los socialistas contra Ángeles Armisén por adoptar la decisión de enviar al Contencioso Adminstrativo la resolución del convenio entre Diputación y Ayuntamiento por la calle Jardines y no respetar los acuerdos políticos de no emprender acciones legales hasta que no se pronuncie el Consejo Consultivo ni la prórroga de tres meses aprobada en el Pleno Municipal del pasado 28 de agosto. Exigen al alcalde de la ciudad Mario Simón que interponga un recurso potestivo ante el Contencioso Adminsitrativo que paralice las pretensiones de la Diputación hasta obtener ese informe del Consultivo, en caso de no hacerlo presentarán una moción en ese sentido en el próximo Pleno que confían sea aprobada.

La portavoz socialista, Miriam Andrés, ha recordado que el escrito de la Diputación exigiendo respuesta al Ayuntamiento de Palencia acerca de la resolución del convenio se emitió el 14 de mayo, fecha en la que Polanco era todavía alcalde y, sin embargo, todavía no ha habido respuesta municipal cuando el plazo para contestar era de un mes. Acusan a Armisén y a Polanco de haber sido incapaces de ponerse de acuerdo ni hablar para solucionar este asunto, aún a pesar de ser del mismo partido y equipo, una situación que demuestra la inacción de ambos estos últimos años de gobierno.