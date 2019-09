"Las 17 comisiones corresponden a un gobierno que se ha convertido en una agencia de colocación de amigos"

"Las 17 comisiones corresponden al gobierno que ha organizado la señora Chivite, un gobierno que se ha convertido en una agencia de colocación de amigos, de repartir sillones, y por eso tenemos 17 comisiones que no teníamos en la pasada legislatura". Así se pronuncia el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, en La Primera Llamada del día, ante la constitución de las comisiones parlamentarias previsto para esta jornada.

Y señala que "desde ese punto de vista, la presidenta Barkos conformó un gobierno que me parece mucho más eficaz y mucho más barato, porque esta gracia nos va a costar a todos los navarros más allá de los 7 millones de euros".

"Se propone una serie de reparto de todas estas comisiones y lo que el PSN quiere es meter a Bildu, darle presidencias a Bildu, y para eso quiere que nosotros seamos cómplices. Nos hace una propuesta que yo ya califiqué que sonaba a chiste, porque más que una propuesta de verdad, de las que se hacen para intentar llegar a acuerdos pues se nos invita a que digamos que no. Pues ya está. Nosotros decimos que no. La realidad es la que es. Bildu se ha convertido en interlocutor prioritario del gobierno socialista, Bildu ha hecho presidenta a la señora Chivite. Bildu se abstuvo y dijo que su abstención no era gratis y el otro día le daban la alcaldía de Huarte y hoy vamos a ver cómo le van a empezar a dar presidencias en las comisiones del Parlamento, una vez que también le dieron ya un miembro en la Mesa del parlamento foral".

"Nosotros vamos a presentar candidatos y donde nos pongan las mayorías pues estaremos, pero desde luego no vamos a participar de este paripé. Lo que quieren es dar presidencias a EH Bildu, ese es el compromiso que tienen, ese es uno de los acuerdos, es uno de los pagos, otro pago más, e iremos viendo unos cuantos a lo largo de toda esta legislatura y por lo tanto desde luego nosotros ahí no vamos a participar".

Y en cuanto a la reunión con María Chivite, Esparza insiste en que "yo creo que es la cuarta vez que solicitamos una reunión a la señora Chivite, y yo creo que ella ha decidido que el interlocutor prioritario sea EH Bildu. Nosotros no tenemos ningún incoveniente en sentarnos, creo que además la sociedad navarra lo que busca es acuerdos y que nos sentemos los dirigentes políticos, los líderes políticos. Ella es la presidenta del Gobierno, yo lidero la principal fuerza de esta comunidad, el principal partido de Navarra, y lo lógico es que hablemos del Plan de empleo, del tren de alta velocidad, del Canal de Navarra, de esas cosas que preocupan a los ciudadanos. Pero en fin, la señora Chivite ha entendido que no se tiene que sentar, pues cuando ella quiera y si en un momento determinado lo estima , nos sentaremos". "Nosotros llevaremos esas iniciativas al Parlamento y allí se debatirán y podremos conformar mayorías buscando propuestas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos".