Cuétara: "No es un buen momento para recibir al Barça"

Artaleku se prepara para vivir otro gran duelo en la cumbre de la Liga Asobal, entre el actual subcampeón y campeón, Bidasoa-irun- Barcelona, a pesar de ser la segunda jornada. Un Bidasoa-irun que llega con la tranquilidad de haber comenzado la liga con las mismas sensaciones de la pasada temporada, ganando el priemr partido, en la psita del ademar león(27-33).

Hoy en Artaleku ha comparecido su entrenador Jacobo Cuétara en la previa del partido y en una semana especial con el regreso a la Champions, el sábado en Eslovaquia ante el Tatran Presov

Partido de máxima dificultad:“Siempre vamos a por todas contra el Barcelona. No solemos escatimar esfuerzos.Lo que pasa es que sabemos de la dificultad y hay partidos en los que puedes estar más cerca, pero también otros en los que te ganan de diferencia. Habrá que hacer muy bien las cosas y que ellos no las hagan para poder estar cerca en el marcador”

Duelo prematuro y con diferente ritmo:"Quizás ahora no sea un buen momento para enfrentarse a ellos. Han ganado a los equipos de Asobal por más de 10 goles de diferencia -Cuenca, Anaitasuna y Granollers- y vienen con ritmo de competición ya que han jugado la Super Globe y en el arranque, cuando tú llevas un partido y ellos ya han jugado un Mundialito de Clubs, lógicamente hay diferencia de ritmo de competición”.

Un reto de máxima motivación: "Jugar contra el Barça siempre es un reto bonito, pero cuando compites contra ellos, porque cuando te ganan de diferencia no es nada bonito. A todo el mundo le atrae jugar contra el Barcelona, ponerse a prueba y estar cerca, pero cuando no lo estás no es agradable”.

Claves del partido:“Contra un Barcelona es complicado porque tienes que tender mucho al juego colectivo, a generar desde el colectivo porque desde lo individual es difícil generar desequilibrios y estar 60 minutos generando desde la colectividad es muy complicado. En el momento que te sales del guion tienes problemas porque da lugar a su mejor arma que es el contrataque, por lo que hay que tener esa constancia en la concentración, en el juego colectivo y en la paciencia para competir contra ellos”.

Análisis de la plantilla rival:“Han cambiado un poco ciertos aspectos del juego por el fichaje de Cindric, pero en principio son un equipo parecido, con una serie de recursos adquiridos que les vendrán muy bien”.