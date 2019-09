La Junta defiende los servicios prestados en las residencias Mixta y Asistida de Segovia

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco Llamas, ha calificado de "muy dignos" los servicios prestados en las residencias Mixta y Asistida de Segovia y ha defendido que la calidad del empleo "está garantizada" ya que, según ha explicado, la plantilla está cubierta al cien por cien con un ratio "muy superior" a la normativa y pactado, además, con los sindicatos.

Dicho esto, Blanco ha admitido una "dificultad puntual de sustitución" este verano en enfermería por lo que se ha comprometido a trabajar con las consejerías de Función Pública y de Sanidad para solucionar ese problema para que no se repita otros años.

De este modo ha respondido Blanco al procurador socialista Sergio Iglesias Herrera quien ha reclamado "plazos, inversión y concreción" para mejorar una situación que "no merecen" los mayores de Segovia por unas instalaciones "viejas y obsoletas" y por bajas que no se cubren porque no hay bolsa.

"Lo que nos dieron los ciudadanos nos lo quitaron los de Ciudadanos", ha lamentado el socialista en referencia a la apuesta por las residencias públicas que llevaba el PSOE en el programa electoral con el que ganó las elecciones autonómicas en Castilla y León a lo que Blanco Llamas ha respondido con que la apuesta de la Junta por la atención a los mayores es "una realidad" que se demostrará con la conversión de 200 plazas de válidos en plazas para dependientes.

La consejera ha cifrado en más de cinco millones de euros la inversión en las dos residencias segovianas en los últimos años.