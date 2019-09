Alumnado y profesorado del Juan Pasquau se concentran a las puertas del centro en señal de protesta

En la mañana de este martes se ha producido una concentración, por parte de alumnado, profesorado y AMPA, en el centro público de Úbeda Juan Pasquau. Se ha cumplido así la decisión, tomada en la pasada reunión mantenida el 29 de agosto, de no ingresar en las aulas en este día de vuelta al colegio, como señal de protesta ante el cierre de una línea de infantil de segundo ciclo por parte de la Junta de Andalucía.

Consideran injusta la decisión y declaran que existe un desequilibrio entre la escuela pública y la concertada, así como un doble rasero a la hora de tratar a ambas, ya que el cierre de esta unidad en su centro contrasta con la adquisición –por ejemplo- de una línea de infantil por parte de SAFA, que absorbe la correspondiente a la ya desaparecida Escuela Ciudad de Úbeda.

“Hemos perdido una unidad, pero no somos los únicos, ni en Úbeda ni en Andalucía. Los datos son escalofriantes y siempre nos toca a la escuela pública. Digan lo que digan esto es real”. Así de tajante se mostraba Pilar Mendieta, directora del colegio, que no ocultaba su “profundo malestar” por la situación.

Por su parte, Paqui Galera, secretaria de la AMPA del centro, calificaba la decisión de la Junta como “ataque a la enseñanza pública”, a la vez que señalaba que “ésta es sólo una de las medidas que se han propuesto”, avisando que no piensan detenerse aquí.

En ese mismo sentido –y también desde la AMPA, en este caso desde su presidencia- se expresaba Matilde Varela: “Intentaremos que no se quede en esto solamente. Queremos que se nos escuche y que se cumplan las promesas que se hicieron y no se han llevado a cabo. No tenemos nuestro desdoble y nos gustaría, al menos, tener esa posibilidad”.

Por último, no debemos olvidar que los grandes perjudicados por este tipo de medidas son los estudiantes, por lo que se teme que un aula de 25 alumnos repercuta negativamente en la calidad de la enseñanza y el nivel de trato y atención a los estudiantes: “Afecta muchísimo, porque dejan de tener una atención individualizada y personalizada. Con 25 alumnos en una clase, aunque los profesores que tenemos están perfectamente preparados y cualificados, no se puede mantener el mismo nivel de calidad” –aseguraba Eva Sánchez, madre de uno de los alumnos afectados de la unidad de infantil de segundo ciclo.

Mañana los estudiantes regresarán a las clases con normalidad, pero desde la dirección y el AMPA del centro se continuará con una lucha que –entienden- “es la de todos”.