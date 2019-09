La novela negra valenciana vive momentos dulces

No hay luz bajo la nieve, un oscuro thriller que hiela la sangre del lector. Tras la celebrada por público y crítica El secreto de Vesalio (2015), Jordi Llobregat redobla su apuesta y sube aún más el listón. Porque demuestra que lo suyo no es sólo la novela de misterio, con tintes góticos y ambientación histórica (en este caso, la turbia Barcelona de finales del siglo XIX); sino que también se mueve con maestría en el noir de suspense al mejor estilo americano.

El Pirineo es el escenario en el que transcurre la trama de su nueva novela, en este caso, la naturaleza y el clima es un personaje más, caracterizado por un tono amenazante, misterioso y fantástico. Muchos de los espacios están inspirados en lugares singulares como las colonias industriales y mansiones abandonadas existentes en toda la cuenca del Llobregat y Ter; en el Monasterio de Sant Marti de Canigó, la Línea P de bunkers y defensas construida durante la Dictadura, las rutas de huida de los judíos por los pasos de los Pirineos.

Con un ritmo sostenido, ágiles diálogos y capítulos breves, el fundador y director del festival Valencia Negra sabe muy bien lo que hace, como experto conocedor del género. Porque sumerge al lector en una escalofriante trama que, a tono con la inhóspita y gélida geografía pirenaica, revela otro tipo de frío aún más cruel. Un misterio que tal vez remita a esa P marcada en la frente de las víctimas y que no sólo se refiere a los pecados capitales, que organizan la novela en siete partes, encabezadas con elocuentes epígrafes del Purgatorio de Dante. Una montaña inmisericorde, un entorno opresivo dominado por los secretos y los recuerdos.



El diario de Raquel

El narrador intercala entre los capítulos de la trama principal un relato histórico que ensancha aún más el sentido de la novela. Se trata del fragmentado “Diario de Raquel”, el relato de una niña judía que huye de la Francia ocupada, tras el asesinato de sus padres, hacia la libertad. Lo que encontrará al otro lado de los Pirineos no distará mucho del horror que ha dejado atrás.

Miles de judíos huyeron del horror del nazismo a través de los Pirineos durante los primeros años de la Segunda Guerra, especialmente de 1940 a 1942, durante el régimen de Vichy en el que se produjo la mayor aleada de evasión. Muchos descendientes de aquellos hombres y mujeres hoy visitan cada año el Pirineo de Lleida, sobre todo los pasos de Pont de Rei de la Vall d'Aran y La Farga de Moles en la Seu d' Urgell, una zona que recibe la visita de 1.500 turistas al año interesados en el éxodo hebreo. Pero no todos los fugados del aquel entonces encontraron la libertad al otro lado de las cumbres heladas, sino el reverso del horror del que huían.

Un valle perdido de los Pirineos oculta un macabro secreto que el lector de “No hay luz bajo la nieve” irá descubriendo en las páginas del diario de Raquel.

La subinspectora Álex Serra

“Álex cruzó la comisaría en dirección a la salida. Sentía las ausencias de la placa y del arma como si le hubieran quitado un brazo. Evitó las miradas de sus compañeros aunque nadie iba acercarse a ella. Era una apestada”.

La subinspectora Álex Serra no pasa por su mejor momento. Le han suspendido a raíz de un confuso episodio en el que disparó a un compañero. La causa, aunque ella se niegue a reconocerlo, fue un ataque de pánico, como hace muchos años que no sufría. Su jefe, el comisario Martí, le ofrece un trato: suspender la investigación interna en marcha a cambio de que se desplace a los Pirineos para ocuparse de un asunto delicado. Un cuerpo ha sido hallado en la instalación en obras de la nueva estación de esquí Vall de Beau. Es la instalación emblemática con la que se presenta la candidatura hispano-francesa para los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.



Hay mucho en juego. La candidatura pende de un hilo, no sólo por las circunstancias del asesinato -un hombre de mediana edad con los párpados cosidos con un delgado alambre y una herida en forma de P en la frente-, sino porque además las obras de la nueva estación de esquí han sufrido en los últimos meses una serie de sabotajes perpetrados presuntamente por un grupo ambientalista radical. Dadas las extrañas circunstancias del homicidio no parece un caso sencillo. Pero el verdadero desafío al que se enfrenta la subinspectora es todo aquello que creía haber dejado atrás: una montaña inmisericorde, un entorno opresivo y dominado por los secretos y los recuerdos de su hermana desaparecida.

Esto será sólo el comienzo, no sólo porque una implacable y devastadora tormenta de nieve azota la región y pone en jaque las pesquisas de la subinspectora Serra y su equipo, sino porque el retorcido asesino seguirá sembrado los Pirineos de cadáveres con una misteriosa P marcada en la frente. Un modus operandi que desafiará, en cada caso, toda lógica criminal.

PERSONAJES

ALEX SERRA. Subinspectora de policía. Es la mejor agente de policía de su promoción, su fuerte carácter le suele meter en problemas. Independiente, mal hablada, fumadora… Le gusta la soledad. Lo que nadie sabe es la lucha que mantiene contra sus demonios interiores que amenazan con aniquilarla. El miedo es su eterno compañero.

JEAN CASSEL. Teniente de policía francés. Atractivo, inteligente y muy educado. Tremendamente torpe en la montaña. Con un extraño sentido de humor, en ocasiones, se muestra enigmático. Quizás por ese motivo evita hablar de su pasado, que resulta trágico y le ha marcado la vida.

BÉATRICE DALMAU. Igual que un personaje de cuento de hadas vive recluida en su torre. La atractiva heredera de los Dalmau sufre una terrible enfermedad que le provoca una sensibilidad extrema a la luz. Es por eso que habita en la decrépita mansión Dalmau situada en un valle perdido entre las montañas. Lectora voraz. Curiosa. Siempre quiso viajar y ansía que le visiten para saber del mundo exterior.

ABEL CRUZ. Ambicioso intendente de la Región Policial del Pirineo Occidental. Considera que merece mucho más que aquel destino. Los sucesos ocurridos en el valle serán una oportunidad para abandonar por fin aquel odioso lugar.

ALICIA VILA, joven policía de la Unidad Territorial de Investigación criminal de la Seu d’Urgell. Tiene un carácter entusiasta e impulsivo. Recién graduada, su inexperiencia la compensa con esfuerzo y horas de dedicación, lo que le acarrea problemas en su vida personal. Quiere ser la mejor policía y está dispuesta a todo por conseguirlo.

ALAIN RIBAS. Joven agente de la Unidad Territorial de Policía Científica de la Seu d’Urgell. Su misma altura, rozando los dos metros, le destaca por encima de los demás. Lo que a él no le gusta lo más mínimo. Se siente más cómodo con su ordenador, sus libros de fantasía épica o cocinando en su casa que interactuando con la gente. Su coeficiente intelectual es tan grande como su timidez lo que le lleva a sonrojarse, una y otra vez, como si fuera un niño.

1962

RAQUEL. Joven trabajadora de la Colonia Dalmau. De niña sufrió la angustia de perderlo todo en manos de los alemanes. Al crecer, su belleza no pasa desapercibida, lo que le acarreará problemas pero, también le permitirá conocer el amor y despertar la esperanza de una vida diferente.

EZRA. Joven obrero de la Colonia Dalmau. Cuando era niño tuvo que huir de su ciudad natal por la invasión de las tropas alemanas. Descubre que el amor no es posible si no se disfruta de la libertad. Las mariposas isabelinas son su única ancla a un pasado que no puede recordar.

Jordi Llobregat (Valencia, 1971) soñó con ser escritor a la edad de doce años tras ver la película Le magnifique, con Jean-Paul Belmondo y Jacqueline Bisset. Ha escrito numerosos relatos publicados en varias antologías, es el autor de la novela El secreto de Vesalio (Destino, 2015), traducida a diecinueve idiomas y vendida a más de cuarenta países. Es creador y director de Valencia Negra, festival internacional de género negro, codirector del festival Torrent Histórica y del ciclo de encuentros culturales XATS en la Fundación. Pertenece al grupo literario El cuaderno rojo.