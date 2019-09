Cs pide bajar los impuestos para las empresas y el Gobierno les tacha de "vender humo"

Es urgente bajar impuestos en Aragón para parar la fuga de empresas. Es lo que ha dicho este martes Ciudadanos y lo que pedirá en las Cortes en el próximo pleno para que el gobierno adopte medidas. Daniel Pérez Calvo le pide al ejecutivo de Lambán que tome ejemplo de Madrid o Andalucia y le critica que aumente el gasto del gobierno. Desde el Gobierno de Aragón responden que lanza una imagen que no se corresponde con la realidad.

La fuga de empresas tiene números y hoy los ha dado el lider de Ciudadanos con el Estudio informa en la mano. En los primeros seis meses del año, el saldo de empresas que vienen y las que se van sale negativo en Aragón y lo mismo su balance, con un volumen de negocio de 57 millones de euros de las que se fugaron y solo 20 de las que vinieron.

Por eso, Ciudadanos pedirá en las Cortes al gobierno de Lambán que adopte medidas que considera urgentes: "Que cuanto antes, el nuevo gobierno adopte medidas fiscales, como reducción de impuestos, y que habilite sistemas para reducir al mínimo, a la mínima expresión, la tramitación burocrática, el papeleo".

Eso sí, lo de bajar impuestos tiene una condición: blindar el gasto social. Y pide al gobierno que se mire en el espejo de otras comunidades que asegura, lo están haciendo. "Se puede tomar ejemplo de Madrid o de Andalucía desde que se produjo el cambio de gobierno, que están bajando impuestos y están incrementando partidas de gasto social y no pasa absolutamente nada".

Considera Ciudadanos demagógico que se aumente el gasto en departamentos y asesores y se reduzca el social, que en Aragón ha bajado, pero sigue por encima de la media nacional, pero a la vez, también asegura que no puede compensar este "chocolate del loro" a lo que se dejaría de recaudar con una bajada de impuestos, pero sí con la atracción de más empresas. Sea como sea esta difícil ecuación de las cuentas, Daniel Pérez Calvo tiende la mano al gobierno. Si el cuatripartito se bloquea, dice, pueden contar con ellos para bajar impuestos.

La consejera de Economía respondía a las críticas de Ciudadanos afirmando que el debate sobre los impuestos que pagan las empresas es estéril. Marta Gastón afirma que las empresas piden a las administraciones agilidad en los trámites, y añadía que "llevo cuatro años reuniéndome con promotores, con empresas instaladas, con empresas que quieren crecer, con empresas que están buscando entre distintas ubicaciones y a nadie del Gobierno de Aragón, ni siquiera le han preguntado ni han nombrado la cuestión fiscal".

Y la portavoz del Gobierno, Mayte Pérez, hacía la critica politica a Ciudadanos: "Ayudaría no exagerar, no vender humo y lanzar una imagen que no se corresponde con la realidad aragonesa hablando de un 'infierno fiscal'" y ha recordado que "Aragón está por debajo de la media de presión fiscal".