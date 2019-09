El PSOE vigilará las condiciones en que se usará agua reciclada para el consumo en Ávila

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez, asegura que van a colaborar con el equipo de gobierno mientras dure la situación de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua a la población, pero pide mayor transparencia en torno a las decisiones que se están tomando.

Critican desde el Partido Socialista que todavía no han recibido los informes técnicos que avalaron la suspensión del Concurso Nacional de Hípica, un evento deportivo "muy consolidado" y que al no celebrarse ha supuesto "una repercusión económica" en la ciudad. Desconocen cual ha sido el criterio para suspender ese evento y no otros.

Uso de agua residual depurada

La Confederación Hidrográfica del Duero ha sometido a información pública la petición que ha hecho el Ayuntamiento de Ávila para modificar temporalmente el punto de vertido de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

La idea es que las aguas residuales depuradas viertan en la presa de Fuentes Claras y no en Las Cogotas como ocurre ahora. Desde Fuentes Claras hay un bombeo conectado con la Estación Potabilizadora y si la situación empeora de esa forma se garantizaría el aumento de las reservas.

Desdel el Grupo Municipal Socialista se recuerda que las aguas residuales recicladas solo pueden utilizarse para el abastecimiento humano en determinadas condiciones y aseguran que estarán vigilantes.

Ordenanza sobre el ciclo integral del agua

Yolanda Vázquez ha vuelto a pedir una ordenanza municipal que regule el ciclo integral del agua. "Es necesario e imprescindible que podamos establecer un régimen de infracciones y sanciones" sobre el uso inadecuado del agua, defiende.

"Hay mucha gente que se ha concienciado con este problema pero hay otra mucha que no lo ha hecho y se han gastado este verano muchísimos litros en regar jardines", critica. Y en concreto se ha referido a las instituciones diciendo que "es bochornoso que algunas administraciones públicas estén regando como están haciéndolo, algunos jardines de sus insdtalaciones, aunque sea con sondeos, aunque sea con pozos, es igual".