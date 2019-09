Mario Herrera, de Unidas Podemos, cambia Ciudad Real por La Rioja.

El hasta ahora concejal en el ayuntamiento de Ciudad Real por Unidas Podemos y secretario general de esta formación en la capital provincial, Mario Herrera, ha sido nombrado Director General de Participación dentro de la consejería de Participación, Cooperación y Derechos Humanos en La Rioja que dirige Raquel Romero, única diputada de la formación morada en esta comunidad autónoma.

Se da la circunstancia que Herrera participó como negociador entre PSOE y Unidas Podemos de cara a un pacto de investidura que finalmente se logró y permitió que Concha Andreu pudiese ser nombrada presidenta del Gobierno de La Rioja.

Junto a Herrrera llegará como jefe de gabinete de esta consejería Axier Amo Izarra, un cargo en el que ya tiene experiencia ya que fue jefe de gabinete de la consejería de garantías Ciudadanas en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Aunque natural de Miranda de Ebro, este licenciado en Ciencias de la información ha vivido durante muchos años en Ciudad Real, donde ha trabajado en varios medios de comunicación. Además ha formado parte del canal internacional ruso de noticias RT y ha desempeñado lfunciones de corresponsal en diferentes países del mundo, entre ellos Siria.

Ahora será Prado Galán la que sustituya a Mario Herrera como concejal dentro del grupo Municipal de Unidas Podemos junto a Nieves Peinado. Galán, que ya fue concejala en la pasada legislatura afronta esta nueva etapa como un reto tras las pasadas elecciones.

Asegura que no había hablado con Mario Herrera y no conocía sus intenciones de formar parte del gobierno riojano. Destaca que esta decisión a ella personalmente no le ha sentado mal y le desea lo mejor de cara a su nueva etapa política.