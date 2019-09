Canty: "El escudo empuja a ganar el partido"

Diego Canty, gallego con acento andaluz, está siendo una de las sensaciones del Conquense en este inicio de temporada. Gol y penalti provocado ante el Atlético Ibañés y gol de la victoria ante el Tarancón, la primera de la Balompédica.

Entrevista desde el minuto 14

“Es el gol soñado. No estuvimos cómodos, cuando no hay fútbol hay que buscar otras fórmulas y al final por empuje logramos el primero y sabíamos que mínimo otra vamos a tener”. Sabe que aún las cosas no han salido como debería pero “poco a poco iremos de menos a más y estamos seguros que la buena dinámica se prolongará. Somos un equipo que un 95 por ciento es nuevo, no es fácil armar un equipo nuevo y que empiece a funcionar”.

Lo que tiene claro que es que “por el escudo que llevamos todos los partidos tenemos que intentar ganarlos. Al final lo puedes perder, pero tienes que hacer todo lo posible por ganar. El escudo empuja a ganar el partido”.

Su agente en redes sociales se muestra convencido de que superará los 15 goles pero Canty no se pone un número “porque cuando me pongo una cifra nunca llego”.