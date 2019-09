Denuncian escasez de comida y falta de médicos en los centros de mayores

Comisiones Obreras denuncia que algunos centros de mayores de Lanzarote carecen de los recursos necesarios para atender a los usuarios, lo que está teniendo también graves consecuencias también para los trabajadores. Según el sindicato, no se atienden las especificidades dietéticas en el Centro de Mayores de Tías y tampoco en el de Haría, gestionados por Anmavir. "Las quejas sobre la escasez de alimentos y la calidad de los mismos en Haría son alarmantes", afirma Vanesa Frahija. También ocurre, según el sindicato, en la residencia de las Cabreras, gestionada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote, donde denuncian escasez de alimentos, pero también de médicos.

"Hay escasez de comida, escasez de médicos y escasez de enfermeros, sobre todo los fines de semana. No se tienen dietas específicas, es decir, no se tienen en cuenta las patologías de cada usuario y es lamentable cómo se está tratando en algunos centros a nuestros mayores", explica Frahija, que apunta al Cabildo de Lanzarote. Si bien la responsablilidad es de la primera institución, el sindicato apunta directamente a las consecionarias y anuncia denuncias por vía judicial a las empresas responsables, sin descartar la posibilidad de ampliar la demanda al Cabildo de Lanzarote si éste no toma medias al respecto. Escucha aquí las declaraciones completas de Vanesa Frahija, coordinadora insular de Comisiones Obreras.

"Nos ha sentado como un jarro de agua fría", responden desde la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote, que gestiona el centro de las Cabreras

A la espera de la respuesta de la empresa Ammavir, concesionaria de los centros de mayores de Tías y Haría, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Lanzarote, responsable de la residencia de las Cabreras, reconoce la falta de enfermeros pero desmiente el resto de afirmaciones de Comisiones Obreras. "Nos ha sentado como un jarro de agua fría, es cierto que lo de los enfermeros es en todos sitios, nosotros no podemos competir con salarios con la Seguridad Social", justifica Celestina García, Gerente de AFA. "Precisamente el 17 empieza a trabajar un médico contratado con los recursos de AFA, porque no está contemplado", añade García.

"Antes la comida era estándar, pero contratamos a un matrimonio de los Valles que nos hace la comida, la comida es nuestra", explica también García sobre las acusaciones de escasez de alimentos. Además, aclara que los usuarios pasan el día con los mayores y pueden dar testimonio de que están bien atendidos y cuidados, "Todo el mundo está súper contento con AFA", añade la Gerente, que considera que Comisiones Obreras está buscando un problema "donde lo no hay".