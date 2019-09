Autocrítica para evitar que sea flor de un día

Los terribles incendios que asolaron la cumbre hace unas semanas, nos han dejado al descubierto algunas deficiencias que tenemos en el cuidado de nuestros montes y además nos tendrá que hacer reflexionar para mejorar algunas formas de proceder para el futuro.

Ya apunté en estos días que ni un pero para los equipos de emergencia y lucha contra el fuego en el momento del incendio. Muchos arriesgaron la vida para salvar la situación agónica vivida.

Pero pasado el tiempo quedan muchas cuestiones pendientes que no se deben dejar pasar. Se ha celebrado un pleno la semana pasada en el cabildo de Gran Canaria donde todos los partidos estuvieron todos a una con una declaración conjunta, pero eso no debe ser un cheque en blanco ni un grito al conformismo. Ahora hay que revisar políticas en la prevención. El primer pleno del parlamento de Canarias también será para hablar sobre el particular y es de pura lógica, lo que nos pasó aquí no fue una cosa menor. Se nos iba la isla.

Por tanto, ahora hay que tomar medidas para el futuro, que quizás ningún gobierno insular o regional ha realizado. Hablamos de reforzar los equipos de extinción, ampliar los contratos de las unidades de medio ambiente del cabildo de Gran Canaria, la mayor parte de la plantilla trabaja solo medio año como fijos discontinuos, serían necesarios todo el año. El compromiso del cabildo es llegar al máximo pero en 4 años y ha dicho Morales aquí en la Ser que iba a intentar acelerar los plazos. Es lo lógico porque hay dinero. Estas personas son los que conocen el campo. Estos trabajadores pueden ampliar las tareas en limpieza, reforestación y prevención de incendios.

Habrá que agilizar los trámites para la recogida de pinocha, no puede ser que se tarde hasta nueve meses en dar respuesta a los ganaderos. No es razonable. Y estos tengan que traer paja de fuera para cubrir sus necesidades, subvencionada con el Rea (Régimen específico de abastecimiento). Negó Morales que esos 9 meses fuera la media, pero casos existen y la administración es demasiado lenta y por tanto poco operativa.

Tenemos que replantearnos si el propio gobierno de Canarias o los cabildos deben tener más aeronaves, si deben ser hidroaviones o helicópteros, al parecer la mejor opción técnica son los helicópteros.

Tenemos que seguir potenciando la promoción y venta de los productos de la tierra, entre otras cosas, para fijar mayor población a las zonas rurales, que nos harán el favor de residir allí, para salvaguardar nuestros bosques. Y como mantenerse de la agricultura y ganadería no es fácil, tenemos que seguir reforzando estas políticas con dinero público. Se han hecho cosas en la pasada legislatura y queda mucho por hacer. Quiero decir y digo que residir en la cumbre debe ser rentable y si las políticas actuales no sirven del todo, habrá que mejorarlas y sino habrá que poner dinero público sobre la mesa para mantener el cuidado de nuestro corazón medioambiental aunque tan solo sea por egoísmo urbano.

Todos y no solo las instituciones debemos mojarnos, unos consumiendo productos locales, otros los ciudadanos de estos pueblos limpiando los alrededores de sus propiedades y viviendas. Y la instituciones realizando políticas claras de refuerzo en esa línea.

Sino queremos sorpresas desagradables como las de este Agosto de 2019, o como las del incendio del 2017, o el de 2007, tenemos todos que hacer autocrítica. Establecer medidas, unas ayudas financieras y otras medidas coercitivas etc, para que no todo siga igual. Y todo esto liderado por el cabildo de la isla. Este movimiento de unidad ante los incendios no se lo puede llevar el tiempo como pasa siempre. Aprovechémoslo para evitar que sea flor de un día.

