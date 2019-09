'En blanco y negro'

Como buen niño de los 80, la primera fotografía que me hicieron fue en paños menores. Una de esas fotos, que la mayoría tenemos, en la que me inmortalizaron recién salido de un baño, con una toalla por encima y, seguramente, llorando del disgusto. Los niños de ahora, a diferencia de los de décadas anteriores, ya no nacen con un pan bajo el brazo sino con un álbum de fotos que enseguida podrán llenar.

Ha llovido mucho desde que en 1826 se realizara la primera fotografía. Fue tomada por un ingeniero francés, Nicéfore Niépce, desde la ventana de su granero al este de Francia. Quién le iba a decir al bueno de Nicéfore que esa primera foto sería la primera de muchas, en especial en el siglo XXI. Ahora mismo somos la sociedad más fotografiada de la historia de la humanidad y como colectivo salimos realmente fatal en la foto. No porque no sepamos sonrier, que para eso somos unos hacha, sino porque algunos son capaces de quitarnos la sonrisa con su estupidez supina.

Para encontrar ejemplos de este desenfoque como sociedad sólo hay que darse una vuelta por las redes sociales. En las de cualquiera que sube una fotografía, en las de cualquiera que se atreve a subir su imagen. Gente como la actriz Itziar Castro, conocida principalmente por su papel en la serie Vis a vis. La artista decidió hacer un particular homenaje a Camilo Sesto, y apareció en un video cantando “vivir así es morir de amor". Lo hizo en la playa, con amigos y, al parecer el problema para algunos, lo hizo en bikini.

Los comentarios al video aparecieron al instante. Insultos, bromas, burlas hacia el cuerpo de la actriz. Una mujer con obesidad que decidió salir en el video en bikini y sin complejos. Al menos decidió dejarlos a un lado, como hace mucha gente cuando sube una foto a las redes, olvidarse un poco de ellos. Aunque la gran mayoría sube sus imágenes con la esperanza de que no se les note ese kilo que le sobra, que el filtro del instagram le tape el grano que le acaba de salir, que las arrugas se disimulen con la luz... la mayoría quiere parecer perfectamente perfecto.

Y es lógico, no lo critico. Y más teniendo en cuenta las brutalidades que le han escrito a Itziar Castro: comentarios hirientes, fuera de lugar, innecesarios, llenos de odio y sin ningún tipo de empatía. Vivimos en el mundo más comunicado de la historia para decirnos auténticas burradas. Somos la generación de humanos que mejor nos podemos comunicar y que peor lo hacemos. Somos una sociedad que usa filtros para las imágenes pero que no usamos ningún tipo de filtro al hora de opinar en internet, para dirigirnos al otro, para comentar.

Supongo que el bueno de Nicéfore jamás se pensó, allá por el siglo XIX, que esa foto en blanco y negro que hizo iba a dar para tanto. Y supongo que jamás pensaría que las cámaras de 2019 conseguirían retratar en color a una sociedad de blanco y negro.