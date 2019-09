Aumenta la presión sobre Noelia Posse para que anule el nombramiento de su hermana y su tío

Aumenta la presión sobre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tras los dos polémicos nombramientos, el de su hermana como responsable de redes sociales y mensajes del ayuntamiento y por el que cobrará 52.000 euros y el de su tío, al que ha ascendido a director técnico administrativo de deportes, con un suplemento de 1607 euros.

Según publica el diario El País hay malestar en el PSOE-M con la alcaldesa de Móstoles. La dirección regional asegura que ha puesto en marcha los mecanismos para aclarar la situación, pero no especifican cuáles. Según El País, para buena parte de la Ejecutiva regional la designación está dentro de la legalidad, pero reprochan "su falta de ética". Varios miembros de la Ejecutiva han solicitado al secretario regional, José Manuel Franco, que obligue a Posse a retractarse y cese a su hermana porque el asunto "está sirviendo como ariete a otros grupos políticos".

También el líder de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega, que forma parte del gobierno de coalición con PSOE y Podemos, ha pedido a la alcaldesa, Noelia Posse, que "anule y retire" el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento.

Ortega que también forma parte del Gobierno municipal como concejal de Cultura y Políticas Ambientales del Gobierno, ha manifestado a Efe su "preocupación por la escalada de decisiones que se están tomando en el Consistorio", que se han hecho, a su juicio, "de forma completamente errada".

Ortega ha explicado que ese nuevo cargo "no ha formado parte nunca de los puestos de trabajo", pero que "hasta ahora el Ayuntamiento siempre había tenido redes sociales y mensajería" por lo que no entiende "por qué no pueden seguir funcionando de la misma manera que antes".

Aunque la alcaldesa ha defendido "la legalidad" del nombramiento y "la capacitación y experiencia" de su hermana para ejercer el puesto, su socio de Gobierno ha reiterado que "habría que anular y retirar ese decreto", dado "el desprestigio que generan estas medidas sobre el conjunto de la izquierda mostoleña".

Además, Ortega ha adelantado a Efe que están manteniendo un "intenso debate" dentro de la formación para "analizar detenidamente la situación municipal" y que ha solicitado la reunión de la Asamblea General de Más Madrid Ganar Móstoles para acordad los pasos a seguir a raíz de estos últimos nombramientos.