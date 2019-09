División en el gobierno por la subvención a la iglesia de San Salvador

Desde el año pasado un movimiento vecinal reclama que el gobierno municipal de Leganés se haga cargo de parte de la reforma del principal edificio histórico-artístico de la ciudad, la iglesia de San Salvador, del siglo XVI, y que cuenta con preocupantes grietas que podrían llegar a amenazar la estructura. Durante la pasada legislatura no hubo acuerdo alguno pero parece que ahora va a ser una realidad.

Así está incluido en el orden del día del próximo Pleno Municipal en una propuesta de alcaldía para otorgar una subvención de 500.000 euros que posibilite trabajos de reforma en el templo. Sin embargo, aunque la iniciativa es del PSOE, su socio de gobierno, Más Madrid Leganemos, ha anunciado que no apoyará la medida porque “el Ayuntamiento no puede hacerse cargo del mantenimiento de un patrimonio que no es suyo” y, además, la subvención “no forma parte de los acuerdos de gobierno con el PSOE ni ha sido debatida por el equipo de gobierno”.

A pesar de esta división, la partida no debería tener problema para salir adelante toda vez que varios grupos han reclamado desde el año pasado esa inversión, como PP, Vox y Ciudadanos.