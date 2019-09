El Ayuntamiento pone en marcha su campaña "por unas fiestas de San Mateo libres de agresiones sexistas"

El Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha la campaña 'Oviedo Punto de Respeto', una campaña de prevención y sensibilización "por unas fiestas de San Mateo sin agresiones sexistas", que contará con la colaboración de los chiringuitos y las casetas del Bombé. Entre otras actuaciones se instalará un'Punto Violeta' de información y protección en el entorno de la capilla de La Balesquida y se proyectará un spot antes de cada concierto.

Además se han instalado 20 mupis y 500 carteles con el lema 'Oviedo, Punto de Respeto' y los mensajes: "Aglomeraciones y alcohol NO son excusa. Acosar NO es ligar. NO seas cómplice NO mires hacia otro lado. NO es NO". También se repartirán en el 'Punto Violeta' 500 pañuelos. El consistorio cuenta con la colaboración de los chiringuitos y las casetas del Bombé y se han repartido entre los locales de hostelería y ocio nocturno 60.000 servilletas con el lema “El machismo mata”.

Según la concejala delegada de Políticas Sociales, Leticia González, esta campaña va dirigida a toda la sociedad, y especialmente a los más jóvenes: "Esta campaña quiere hacer llegar a todas las personas que las causas de la violencia sexual están una vez más en la socialización de género, es decir, en la desigualdad entre hombres y mujeres, y no en el alcohol o las sustancias consumidas, un mito muy frecuentemente ligado a los delitos contra la libertad sexual de las mujeres. De ahí la importancia de implicar a todos los colectivos, especialmente a los más jóvenes".

El 'Punto Violeta', para prevenir y dar respuesta a posibles agresiones machistas que se puedan producir en estas fiestas de San Mateo, estará instalado en el entorno de lacapilla de La Balesquida, de 20:00 a 1:30 durante la semana y de 20:00 a 4:00 el fin de semana. La campaña 'Oviedo Punto de Respeto' ha contado con un presupuesto de 14.000 euros.