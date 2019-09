Alfonso de la Cruz: "Es un sueño cumplido lo que está pasando en el CP Villarrobledo"

El vicepresidente del CP Villarrobledo, Alfonso de la Cruz, ha pasado este miércoles por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para analizar la buena salud de la que en la actualidad el equipo roblense. El hermano de Bernardo de la Cruz, ahora en Indonesia con su club, se ha mostrado orgulloso de cómo se encuentra el CP Villarrobledo tras sanear las cuentas.

“Esto es un sueño cumplido, era lo que queríamos mi hermano y yo cuando entramos a la Junta Directiva y con la ayuda de todos lo estamos consiguiendo, estoy muy feliz”, explicaba Alfonso de la Cruz en SER Deportivos La Mancha. El jugador, ahora en Indonesia, ha reconocido que tiene muchas ganas de volver, “en diciembre vuelvo a Villarrobledo para unas dos semanas, quiero ver lo bien que va todo en el club”.

De la Cruz se ha mostrado ambicioso al reconocer que, “ahora todo está mejor pero nosotros queremos seguir mejorando y trabajar mucho con la cantera, no nos vamos a detener con el CP Villarrobledo y Berni y yo vamos a seguir dando lo mejor de nosotros”, explicaba Alfonso.

El talentoso jugador ha reconocido no perderse ningún partido de su equipo, “la semana pasada estaba de madrugada con la tablet viendo el partido ante Marbella y sufriendo mucho, no me lo pierdo ni por nada del mundo”, concluía Alfonso de la Cruz.