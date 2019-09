Piden 28 años de cárcel por quemar viva a su expareja en Tenerife

Ha sido un caso que ha suscitado algunas dudas a la hora de calificarlo como un caso de violencia de género, sin embargo, a la luz de las pruebas no queda duda: María Soledad de 47 años, fue asesinada por su expareja tras concebir un plan meticuloso y terrorífico, según indica el escrito de calificación al que ha tenido acceso la SER. El presunto homicida, de 52 años quedó con la que había sido su pareja tras una relación que había terminado hacía cuatro años. Ambos se subieron al vehículo de la fallecida, un Dacia Sandero y se dirigieron, a la zona del Camino Fuente Cañizares en La Laguna. El lugar estaba poco concurrido, eran las cinco menos diez de la tarde, y fue entonces cuando sacó un bote de gasolina y desde el asiento del copiloto roció a la víctima quien no tuvo tiempo de reaccionar. A continuación le prendió fuego por lo que la mujer perdió el control chocando contra una farola. Tras el accidente, el agresor se bajó del vehículo huyendo del lugar. En aquel momento, María Soledad continuaba con vida pero no pudo desengancharse del cinturón, muriendo según el informe del fiscal, por inhalación de humo y quemaduras con carbonización parcial. En la trasera del vehículo viajaba Rocky, el perro de la víctima quien también murió abrasado. El Ministerio Fiscal considera que el acusado es autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, daño por incendio y maltrato animal por lo que pide la pena de 28 años de prisión por todos los citados delitos. En un primer momento, los investigadores apuntaron al accidente de tráfico pero tras investigar el incendio del vehículo y con las periciales forenses se determinó que se trataba de un caso de violencia machista procediendo a la detención del presunto asesino. El teléfono de atención a las víctimas es el 016, atiende las 24 horas. No deja rastro en la factura, aunque sí es necesario borrarlo del registro de llamadas.

