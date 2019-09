Este miércoles se ha conocido la sanción para el centrocampista Luís Milla, quien fue expulsado en el encuentro del pasado sábado en el Rodríguez López por una dura entrada al jugador de UD Las Palmas, Pedri. El jugador se perderá únicamente la cita del próximo domingo ante el Albacete pues ha sido sancionado con un partido.

Tras la sesión preparatoria matinal, Milla compareció en sala de prensa algo más aliviado, no solo por conocer la sanción de un único encuentro sino porque ha tenido que soportar todo tipo de críticas tras su primera expulsión en su carrera profesional. “Al momento tomé conciencia de la dureza de la entrada y me di cuenta de que me había equivocado. Incluso una vez finalizado el partido fui al vestuario para preocuparme por el puesto que reconozco que la entrada fue muy fea. De todos modos me quedé más tranquilo al conocer que no tenía ningún tipo de problema físico”, explicó el jugador madrileño.

Milla considera que hay que cambiar el chip y buscar cuanto antes la suerte del gol ya que “fuera de casa debemos de mostrar la versión que damos en nuestro estadio, algo que no hicimos en Ponferrada y si frente al Zaragoza. Ahora vienen dos partidos fuera que tienen ideas claras y que nos pondrán las cosas muy complicadas, por lo que debemos de buscar ser más efectivos en el área contraria”, señaló.

Este jueves, sesión a puerta cerrada

El equipo de Aritz López Garai llevará a cabo una sesión a puerta cerrada en el Rodríguez López a partir de las diez de la mañana a puerta cerrada, para el viernes dar a conocer la convocatoria de jugadores que se medirán al conjunto manchego aunque todo hace indicar que viajarán todos los jugadores disponibles más el propio Milla puesto que el equipo se quedará en la península para preparar la cita ante el Elche en el Martínez Valero.