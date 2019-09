La corrida Goyesca de Ronda está en peligro. Así lo ha asegurado el empresario Francisco Rivera Ordóñez en Radio Coca SER Ronda después de que la alcaldesa, Mari Paz Fernández, haya dejado entrever que la mítica cita taurina no contará ni siquiera con el apoyo logístico que desde el Ayuntamiento rondeño se presta para la celebración del festejo si no se celebra dentro de la semana de feria.

La regidora ha vuelto a insistir en que el Consistorio no aportará ninguna cuantía para el desarrollo de los eventos taurinos y ha instado a Rivera Ordóñez a que los organice dentro de las fiestas locales, porque así, dice, es como lo quieren los rondeños. Ha dicho que tanto la Maestranza como la empresa de la plaza de toros ya reciben buen trato por parte del Ayuntamiento por lo que no entiende sus quejas.

Por nuestro programa ha pasado también poco después el principal aludido, Francisco Rivera Ordóñez, quién ante estas declaraciones ha insistido en que cada año es más difícil la organización de la Goyesca debido a los problemas que los visitantes tienen que asumir para llegar hasta la ciudad. "No hay buenas carreteras, no hay trenes, no hay autovía. Ronda es una ciudad que no está bien conectada y traer más de 4.500 personas para ver los toros cada vez es más difícil", ha manifestado. Por ello, dice el empresario taurino, "la Goyesca está en peligro".

El empresario taurino asegura sentirse apenado por todo el revuelo que se ha organizado, por la campaña de desprestigio que está sufriendo, algo que no entiende. Lo que le lleva a pensar que puedan exisitir rencillas personales que han acrecentado la polémica.

En todo momento ha defendido el mayor de los Rivera que su objetivo es seguir haciendo la Goyesca una de las mejores citas taurinas de España.

Primero Mari Paz Fernández, que ha hecho balance de la feria, y luego Francisco Rivera Ordóñez han estado este miércoles en el programa Hoy por Hoy.