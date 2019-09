La Residencia San Pablo de Cáritas espera ayuda pública para atender a los mayores en exclusión

Cáritas aún confía en poder llegar a una solución tras la decisión de la Junta de Andalucía de dar por acabado el concierto de 14 plazas en la residencia San Pablo, del sector Sur. El contrato finaliza su prórroga el próximo 15 de septiembre y ya ha comenzado el traslado de usuarios a la residencia Parque Figueroa. Pero la mayoría de ellos, personas con pensiones no contributivas e incluso mayores sin hogar, no quieren marcharse.

Para el director del centro, José Luis Rodríguez, la noticia del fin del concierto genera "incertidumbre" sobre la continuidad de la labor de este centro en el que los mayores, que en muchos casos fueron atendidos inicialmente por su Unidad de Calle, se sienten "como en casa".

José Luis Rodríguez, director de la residencia. / Cadena SER

"Con estas personas hay que trabajar desde la calle, normalizando su situación tanto administrativa como social y trabajando con ellos para una inclusión", ha explicado Rodríguez.

Preguntado por la posibilidad de que el Ayuntamiento de Córdoba pueda ofrecerles su colaboración, esperan que pueda abrirse una negociación. "Nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas. Esta situación nos genera una incertidumbre grande porque económicamente crea un problema importante y genera dudas sobre la continuidad de la residencia", un centro que cuenta con 15 personas en plantilla.

Juan es uno de sus usuarios. Lleva 9 años en la residencia, adonde llegó tras ser atendido por la Unidad de Calle de Cáritas cuando dormía debajo de un puente. Ahora tiene 71 años, siente el espacio como su casa y no está dispuesto a marcharse mañana, día en el que deben trasladarlo."si vienen a por mí, que no vengan porque yo no ve muy a marchar", cuenta a Radio Córdoba.

La Junta confirma el fin del concierto con la residencia San Pablo

Por su parte, la delegada de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso, ha explicado que la decisión "está tomada". Ya no eran posibles más prórrogas porque se trataba de la única residencia para personas en exclusión que estaba concertada en Andalucía. Y la Dirección General de Mayores ha establecido que si hay centros públicos en la ciudad, no puede darse este convenio. Por eso han planteado su reubicación en la residencia Parque Figueroa.