Santos: "Siempre que jugué en Gijón, marqué"

El Deportivo, muy necesitado de puntos, jugará este domingo en el complicado campo del Sporting. Un estadio que se le da especialmente bien a Christian Santos. El venezolano, protagonista en sala de prensa, aseguró que siempre que tiene la oportunidad de jugar en El Molinón, consigue gol. "Tengo buenos recuerdos de Gijon. Siempre que jugué allí", marqué. El último tanto en Asturias sirvió el enero pasado para dar el triunfo al equipo coruñés en feudo astur.

También analizó el delantero qué había ocurrido el verano pasado. El mercado de fichajes pudo haber dejado al ariete fuera de A Coruña. Sin embargo, Santos negó que hubiese tenido opciones de salir. "Siempre dije que me quería quedar. Yo no supe nada del mercado. Hasta el cierre. Estaba enfocado en entrenar bien. Nada en concreto que me pudiese interesar me llegó y no lo llegué a evaluar", asegura. Renococe que en todo momento estuvo en contacto con Carmelo del Pozo y con su agente, pero que ninguna opción cristalizó.

También valoró las palabras de semanas atrás de su entrenador, Juan Antonio Anquela, que afirmó ante los medios que Santos no podía ser titular porque no estaba en su mejor momento físico. El delantero cree que se debe todo a una conversación con el doctor donde él aseguraba que "no me sentía al cien por cien y como yo me conozco sé que podría estar mejor".

"Sinceramente me encuentro bastante bien. Pude hacer casi toda la pretemporada y me siento muy bien. Obviamente estoy para titular y para lo que me pidan", explicó el ariete ante los medios. También dice estar en un buen momento anímico. La temporada pasada no fue fácil para él y llegó a utilizar los servicios de un "coach" para poder recuperar su autoestima.

Por último, Christian Santos pidió calma por la situación del equipo. "Todavía es temprano y hubo cinco nuevos fichajes. Hay que hacer equipo y acoplarse. Es un equipo bastante nuevo", afirma. Destaca que el grupo ha sido capaz de mejorar Defensivamente y ahora sólo queda tener paciencia en ataque. " Si lo logramos podemos ganar el partido fácilmente" .