En marcha la declaración de ruina y el próximo derribo de los edificios de Arragüeta

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Eibar ha acordado poner en marcha los expedientes de declaración de ruina de los números 11 y 13 de la calle Arragüeta. Dichos inmuebles se encuentran a día de hoy en situación de ruina legal, según los Informes de la arquitecta municipal y que fueron debidamente expuestos en la dicha Comisión. Una vez iniciados los expedientes, el Ayuntamiento deberá notificar cada uno de ellos a sus respectivos/as propietarios a fin de que, en el período correspondiente, puedan formular las alegaciones que entiendan oportunas en defensa de sus legítimos derechos e intereses. En caso de que no se interpongan alegaciones, o, una vez interpuestas, queden oportunamente resueltas, el Ayuntamiento declarará la ruina y ordenará a la propiedad el derribo de los inmuebles.

El Concejal de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, Jon Iraola, ha señalado que “es voluntad del Ayuntamiento tramitar estos expedientes de declaración de ruina con la máxima celeridad, pues el estado en que se encuentran ambos inmuebles es ruinosa y requieren de una intervención ágil y sin dilaciones.” Iraola ha añadido además que “el primer paso es que, a la mayor brevedad, notifiquemos los expedientes a la propiedad de cada inmueble. La realidad es que la propiedad de uno de ellos está muy fragmentada y este hecho puede ralentizar este proceso de notificación con el que debemos ser muy cuidadosos. Esperemos que no suceda. En cualquier caso, debemos garantizar, como no puede ser de otra forma, que se respetan los derechos de la propiedad de los inmuebles.” El edil socialista ha añadido que “a diferencia de lo que sucedió con el derribo de los edificios de Paseo San Andrés, los números 11 y 13 de la calle Arragüeta están actualmente vacíos, ni vive nadie ni hay ningún negocio en marcha, lo que, indudablemente, facilita todo el proceso al no ser necesario buscar soluciones habitacionales para ninguna persona o familia ni reubicar actividad económica alguna.”

Una vez declarada la ruina de los inmuebles, el Ayuntamiento requerirá a la propiedad de cada uno que proceda a su derribo, encontrándose incluso facultado para ejecutar subsidiariamente este derribo en caso contrario.