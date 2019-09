El tema 'Más Palabras' de Joven Dolores ya tiene videoclip y por eso ha sido una de las canciones elegidas por David Serra para el espacio que dedicamos cada miércoles a la música en 'Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera'.

En esta ocasión ha estado 'solo ante el peligro' así que nos ha traido una segunda propuesta, la canción 'Love will tears us apart' de Joy Division.