El PP asegura que el IBI subirá en Jaén el 8,33%

El Partido Popular de Jaén asegura que el Ayuntamiento pretende aprobar una subida del IBI del 8,33%. Sería, según el concejal del grupo popular Manuel Bonilla, una "subida voluntaria de tipo" del impuesto de bienes inmuebles que actualmente se encuentra al 0’60% y que aumentaría hasta el 0’65%. Y es que este jueves se celebra pleno municipal extraordinario donde existen dos puntos a debatir. Por un lado, estaría la aprobación de solicitud de adhesión del consistorio al Fondo de financiación a entidades locales de medidas de sostenibilidad financiera. Y, por otro, la propuesta para aprobar la modificación del Plan de Ajuste.

Critica el PP que no se haya dado información detallada a la oposición de los puntos del pleno. Manuel Bonilla lamenta que no se haya convocado junta de portavoces. A estas alturas, dice, "la única documentación que se ha aportado para la convocatoria del pleno es la propuesta de alcaldía de solicitud de adhesión y modificación del Plan de Ajuste", lo que le parece a Manuel Bonilla de "una opacidad y una falta de transparencia absoluta".

Creen que la modificación del plan de ajuste va a conllevar subida de impuestos. Además, reconoce que los populares realizaron durante su gobierno municipal varias modificaciones del Plan de Ajuste, pero se defiende asegurando que ellos "dieron la cara".

"Y el alcalde y la concejala de Hacienda no tienen a bien realizar ninguna declaración pública sobre las medidas que van a afectar a los jiennenses el año que viene y que son compromiso que adquieren con el ministerio. Y lo único que se nos presenta es una subida tributaria del IBI, voluntaria, del 8’33% que va a afectar de media a los jiennenses en torno a los 50 euros anuales. Una subida además que no viene impuesta por el ministerio. No se suben de oficio como en los casos precedentes cuando el PP ha tenido que realizar esas subidas".

Auguran que no van a apoyar esta medida en el pleno de este jueves “por no ser razonable y tener efectos adversos en la recaudación municipal”.

Autobuses Castillo

Por otro lado, también se ha pronunciado sobre las declaraciones del alcalde de Jaén, el socialista Julio Millán, donde anunciaba que se va a pedir la nulidad del contrato del servicio de transporte de autobús urbano, actualmente con la empresa Autobuses Castillo, siendo la idea licitar el servicio tras todas las prórrogas realizadas desde 1961.

El concejal del grupo municipal popular, Manuel Bonilla, cree que es un "contrato extremadamente complejo". Decía que buena parte de las prórrogas realizadas a la empresa a lo largo de la historia han sido llevadas a cabo por gobiernos socialistas, aunque recordamos que la última realizada fue durante el gobierno del PP en 2005 y por un plazo de 25 años. Aun así, reconocía que "sería bueno licitar el servicio".

"Lo que sí sé es que en el año 2005 la intervención general del ayuntamiento y la secretaría informaron favorablemente esa propuesta. A ojos de hoy, yo creo que sería bueno que se hubiera licitado el servicio. Yo creo que la transparencia pública siempre es buena y que los contratos se liciten siempre es bueno. Pero estamos hablando de 2005, han pasado 14 años", decía Bonilla.