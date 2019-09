Suspendidas las clases este miércoles en el norte de Mallorca por el temporal

La Conselleria de Educación, Universidad e Investigación ha suspendido las clases este miércoles en los centros educativos situados en 19 localidades de la sierra de Tramuntana, el norte y el nordeste de Mallorca por las previsiones meteorológicas adversas para las próximas horas.



Si bien estaba previsto que este miércoles comenzara el curso en los centros escolares de Baleares no será así al norte de Mallorca, tras la activación de la alerta roja para esta noche por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha informado la Conselleria en un comunicado.



Educación y la Dirección General de Emergencias han decidido suspender las actividades lectivas y extraescolares en todos los centros educativos de las siguientes localidades de Mallorca: Alaró, Estellencs, Puigpunyent, Esporles, Valldemossa, Deià, Bunyola, Sóller, Fornalutx, Escorca, Caimari, Campanet, Pollença, Alcúdia, Artà, Capdepera, Santa Margalida, Muro y Sa Pobla.



La Conselleria ha precisado que los equipos directivos deben estar en los centros durante el horario lectivo y que no habrá transporte escolar.



Aconseja a los demás centros educativos de Baleares "prudencia en los desplazamientos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de la Aemet". Y dado que el día 11 coincide con el inicio de curso, recomienda que no se programen actividades al aire libre y que se extreme la precaución

