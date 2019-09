Durante los últimos días me asalta una y otra vez a la cabeza una palabra: volver.

Antes de nada , antes de seguir adelante, quiero dar las gracias a la Cadena Ser por invitarme a acompañarles a partir de hoy y durante cada semana en este espacio de la firma.

Supone para mi, volver. Volver a colocarme delante de un micrófono para compartir con ustedes reflexiones, análisis, ideas, preguntas, dudas… acerca de la actualidad de nuestro entorno.

Y es una vuelta que me sabe de alguna forma a“dulce vuelta a casa”. A esa casa, la radio donde crecí profesionalmente y que me llevó después a explorar otros muchos caminos del mundo de la comunicación pero que siempre, se lo aseguro, siempre, he echado inmensamente de menos.

Más de allá de esta vuelta personal estamos en días de “volver”. Se acaba el verano, se acaban las vacaciones, se acaban las fiestas y es tiempo de volver: volver a la rutina, volver al cole, volver a cursos y gimnasios, volver, volver, volver…

Escucho y leo datos, en las últimas horas, que me preocupan. Como por ejemplo que cada año pagar la vuelta al cole es más difícil para las familias. En los últimos diez años los gastos han aumentado un 14% mientras que el presupuesto familiar ha caído de media un 2%. El alto coste de la vuelta al cole lleva a muchas familias a tener que pedir un préstamo porque no consiguen ahorrar lo suficiente para afrontarla. Escucho a los responsables de las administraciones, estos días, hablar de programas como el “releo” para rebajar los costes de la compra de libros. Pero desde luego no es ni mucho menos suficiente. Hay que hacer mucho más para que las familias afronten esta vuelta al cole como una alegría y no como una carga que suponga un descalabro para la economía familiar. Además de libros, es necesario material escolar, mochilas, ropa deportiva, pagar actividades extraescolares y un largo etcétera…la lista, se lo digo porque lo vivo en carnes propias, es muy pero que muy larga…

También leo iniciativas muy interesantes como la de las familias de un colegio público de Valencia que organizan una compra conjunta. Los padres y madres ponen un fondo común para comprar el material que después comparten todos los niños y niñas en clase. Material que es previamente elegido con la colaboración de los profesores. Soluciones sencillas que en ocasiones solo requieren de imaginación y colaboración.

Aun pareciéndome fantásticas iniciativas como éstas creo que es la administración, esa que gestiona nuestra hucha común, la que debe dar respuestas. Respuestas auténticamente eficaces. Seguro, señoras y señores políticos, que somos capaces de hacer mucho más. Seguro, señoras y señores políticos, que son capaces de hacerlo mucho mejor.