El Gobierno no revela si se invitará a los reyes a los Premios Príncipe de Viana, pero asegura que no hay desacuerdo en el Ejecutivo

Javier Remírez, portavoz del Gobierno de Navarra, señala que "no hay ningún tipo de desacuerdo, básicamente no se puede cursar invitación de un acto que todavía no está organizado". La decisión del Gobierno tiene visos de no llegar mañana en el pleno, donde Navarra Suma ha registrado una pregunta al respecto, puesto que según Remírez, la consejería de Cultura tiene que decidir, y será cuando se organice el Premio Príncipe de Viana cuando "se cursarán las invitaciones oportunas".

Sí ha ratificado la invitación al Rey a la reunión preparativa del Xacobeo 2021, prevista próximamente en Roncesvalles, que ya anunció la presidenta María Chivite tras su reunión de ayer en la Zarzuela, destacando además que la relación entre casa real y Gobierno de Navarra "va a ser completamente normalizada".