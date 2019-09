La vuelta al "cole"

Madrugones y muchos preparativos para empezar la rutina en los centros educativos de la provincia. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, visitó el CEIP Álvarez Limeses. Allí contó que la Xunta invirtió en los centros educativos de la provincia de Pontevedra 13 millones de euros, el año de mayor inversión.

Según las estimaciones de la Consellería de Educación, en el curso 2019/20 comenzaron las clases en Infantil 22.061 alumnos (14.774 en centros públicos; 6.801 en privados concertados, así como 486 en privados no concertados). En cuanto a Primaria, el total de alumnos matriculados es de 51.932 (35.585 en centros públicos; 15.057 en privados concertados y 1.290 en privados no concertados). Por otra parte, en cuanto a Educación Especial, en total, el número de alumnos en la provincia es de 507 (196 en centros públicos y 311 en privados no concertados).

Cores Tourís recordó que hoy mismo comenzaron también a funcionar los servicios de transporte y los de comedor gestionados por la Consellería de Educación, aunque “en este sentido, cabe informar a la comunidad educativa del CEIP de la Reigosa en Ponte Caldelas de la instalación del nuevo comedor el próximo viernes. El sábado también se instalará lo del CEIP La Carballeira de Pontevedra. Lamentamos que se había tardado unos días en acabar estos trabajos, pero tenemos que contar con todas las garantías de seguridad para que se puedan instalar estos dos nuevos comedores”.

Por otra parte, en la ciudad de Pontevedra, segun apuntó el responsable de la Delegación Territorial de Pontevedra, volvieron hoy a las aulas un total de 7.967 alumnos (2.390 en Infantil: 1.573 en los centros públicos; 764 en los concertados y 53 en los privados no concertados, y 5.577 en Primaria: 3.722 en los centros públicos; 1.617 en concertados; y 238 en privados no concertados). En la capital de la provincia, la Xunta de Galicia lleva invertidos ya 8,6 millones de euros en obras en todos los centros educativos, con mejoras que van desde cambios de cubierta, hasta reparación de calefacciones, separación de pluviales, o reforma de pistas polideportivas, entre otras.

“A nivel provincial cabe destacar el millón setecientos mil euros invertidos en distintos centros desde la Jefatura Territorial para obras y mejoras, a los que hay que sumar las 5 grandes obras puestas en marcha en estos meses: el cambio de biomasa en el IES de A Cañiza; la rehabilitación energética del CEIP de Tenorio; la reparación del muro de contención del IES Pazo de la Merced, el nuevo CEIP de Vilalonga y la rehabilitación energética del CEIP Arealonga de Vilagarcía, con el que sumamos otros 6 millones de euros”, matizó el delegado territorial.

Otros seis proyectos de rehabilitación integral suponen este curso una inversión de 5,5 millones de euros: CEIP Covaterreña de Baiona, IES Ramón Cabanillas de Cambados, CEIP del Hío en Cangas, IES Isla de Tambo de Marín, CPI de Pontecesures y CEIP García Barbón de Vigo. “Entre todas las obras estamos hablando de 13,2 millones de euros, una cantidad lo suficientemente importante como para comprobar el interés que la Xunta de Galicia tiene por la mejora de los centros educativos de la provincia de Pontevedra”.

El delegado territorial también quiso hacer referencia a que este año, por primera vez, la Consellería de Educación incluirá en su publicación Datos y Cifras de la Enseñanza no Universitaria la evolución de diversos indicadores educativos de relevancia.

De este modo, compílanse los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) respeto de la tasa de abandono educativo temprana, que la finales de 2017 era en Galicia casi 11 puntos más baja que en 2009 y 3,4 puntos menor que el promedio español. En este sentido hace falta recordar que la tasa de abandono educativo temprana continúa descendiendo en Galicia, dado que, según los datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE) el promedio del año 2018 fue de 14,3 puntos.

Asimismo, se recogen los datos de la tasa de idoneidad a los 12, 14 y 15 años, que está en todos los casos por encima del promedio español. Cabe destacar que en el caso del alumnado que finaliza la primaria la tasa asciende al 87,2%, esto es, casi 9 de cada 10 alumnas y alumnos gallegos estudian el curso escolar que le corresponde por edad.

Por otra parte, se incluye los resultados de los últimos informes PISA con muestra gallega (años 2006, 2009, 2012 y 2015). En este sentido destaca el último de los estudios, en el que el alumnado gallego cosechó resultados superiores al promedio español y al promedio de la OCDE en todas las competencias analizadas.