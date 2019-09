Gol en Las Gaunas: 'Una nueva oportunidad'

Centésimo trigésimo séptimo Gol en Las Gaunas que llega tras un nuevo empate a domicilio de la Unión Deportiva Logroñés. Segundo empate fuera de casa de la temporada. Segunda vez que lo hace a uno. Y por tanto, un nuevo capítulo de Gol en Las Gaunas que llega sin haber ganado la Unión Deportiva Logroñés. Tres partidos y tres resultados sin victoria. Así que sigue el enfado de parte de algunos seguidores, que al mismo tiempo esperan expectantes lo que pueda ocurrir o no el próximo domingo a las seis de la tarde en Las Gaunas porque se viene a Logroño la Cultural Leonesa, uno de los favoritos para ganar este Grupo 2, la mejor plantilla, que parece haber despertado tras golear en casa al Bilbao Athletic y haber sumado, por fin, su primera victoria.

No lo ha hecho la Unión Deportiva Logroñés, que suma dos empates y una derrota en este arranque liguero. Y aún coleo, quizás, no tanto el partido de La Planilla, que no acabó por mitigar las críticas, pero sí permanece en el recuerdo del aficionado blanquirrojo el mal partido en Las Gaunas ante el Haro. Un inicio de temporada que al calor de los malos resultados ha provocado que nos pongamos a valorar si este equipo es mejor o peor que el del curso pasado, si hay o no caso Ñoño y si lo hay a qué se debe, vuelven los pitos, la desconfianza y el mal agüero.

Pero el fútbol es así, todos lo sabemos, y una victoria este domingo ante el Cultural podría acabar con este mal rollo de golpe y porrazo. Pero claro, hay que ser capaces de ganar a la Cultural, y esto, ahora mismo, parece realmente complicado. Es el momento de dar un paso adelante. De demostrar la verdadera talla de este equipo.

Pero antes, vamos a saber de dónde venimos, cual es el sentir del aficionado medio, para ver si es posible llegar a algún sitio más agradable.