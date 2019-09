Llorente: "El césped no tiene nada que ver con el año pasado"

Diego Llorente ha sido noticia en este comienzo de temporada por motivos que no le gustan. En la primera jornada no pudo jugar porque los comités no se pusieron de acuerdo con su posible indulto. Viajó a Valencia y se quedó en la grada. Y con la selección fue expulsado contra Rumania de forma injusta.

-Comienzo extraño y protestas en redes sociales. “No me gusta mucho hablar de los árbitros y sabéis que no soy activo en redes sociales, pero tanto la parte administrativa de la primera jornada y la expulsión del otro día con la selección no las entendía. Sentía que tenía que decir algo porque no son cosas que deban dejar pasar. Así que debía salir al paso y espero que ya todo quede atrás”.

-Preparados contra el Atlético. “Por ambición y por ganas no nos van a superar. Es muy especial porque jugamos por primera vez en nuestra casa renovada, con el campo ya terminado, que es espectacular, y el equipo lo ha preparado de forma muy seria y bien, ajustando lo que no hicimos bien en el último partido”.

-Entrenamiento en el ’Reale Seguros Stadium’. “Muy buena, cuando ya no ves vallas altas ni cosas de obras, y ves casi terminado impresiona, pinta muy bien, es espectacular, y ese entrenamiento ha hecho que haya un motivo más de ganas para que llegue el sábado y darle a la afición la victoria que se merece”.

-El césped ya no preocupa. “Bien, no tiene nada que ver el año pasado, que estaba blando y favorecía mucho a los resbalones y a la inestabilidad del jugador. Ahora es diferente y esta muy bien, se lo he dicho a los compañeros, que las sensaciones han sido muy positivas”.

-La Real también está bien. “Nosotros también llegamos bien, como el Atlético, aunque el último partido no sacáramos el resultado deseado, no quiere decir que lléguenos, peor. Porque hasta ese partido todo el mundo hablaba de lo bien que estábamos, y no nos tenemos que dejar llevar por lo que pasó en ese partido. Ahora jugamos delante de nuestra gente, en un campazo y con mucha motivación, porque enfrente esta uno de los grandes de la liga”.

-Ni hay dudas en el estilo. “Yo creo que empezaría a generar inseguridad si lleváramos muchos partidos en esas situaciones de sufrir con presiones altas. Pero una mala sensación en un partido no es para replantearse el estilo que nos gusta. Queremos jugar de atrás y para superar esa presión alta debemos asumir riesgos en defensa. Jugar desde atrás sí, pero con cabeza”.

-Qué pasó en verano. “Hubo alguna oferta concreta, pero mi cabeza estaba en la Real, porque creo que todavía me queda por dar un paso más aquí en la Real, y yo y mi entorno tomamos la decisión de seguir creciendo junto a la Real. Son cosas que se hablan en periodo de vacaciones y por mi cabeza solo pasa pensar en la Real ahora que ya ha empezado la temporada”.

-No me sorprende lo que ha hecho Joao Felix en este comienzo. Porque cuando un equipo como el Atletico se fije en un jugador es porque ha visto algo en él y se está demostrando que tiene grandes cualidades. Pero no solo es él porque como grande de la liga, el Atlético tiene otros jugadores con mucho talento, así que el secreto estará en el colectivo, en las ayudas y ahí es cuando podremos ganar las individualidades también”.