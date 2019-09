Jaime Bretón: "Eliminar Su Eminencia supondría integrar el Polígono Sur en la ciudad"

Jaime Bretón, nuevo Comisionado para el Polígono Sur, ha estado en el programa Hoy por hoy Sevilla para presentar las principales líneas de actuación con respecto a este barrio, el más pobre de España según el informe anual 2019 sobre las condiciones de vida en las principales ciudades europeas.

De entre todos sus cargos, destaca para su actual puesto el de concejal del Ayuntamiento de Sevilla de 1993 a 1996, periodo durante el que fue delegado del Distrito Sur, lo que le permitió conocer de primera mano las dificultades de la zona. En el ámbito autonómico, Bretón trabajó en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz como Adjunto al Defensor de 1996 a 2007, por lo que conoce muy bien “un barrio que ha evolucionado mucho”. No comparte “que no se haya hecho nada, porque se ha invertido mucho entre infraestructuras y entidades, además de estar, por ejemplo, Lipasam y Correos”.

“Si Sevilla quiere competir entre las grandes ciudades de España no puede tener una zona de exclusión tan grande”, sigue diciendo el Comisionado, “una apuesta que si no se hace ahora, se tendrá que hacer en el futuro mediante la asistencia social”.

Con respecto a integrar el tráfico en el barrio, Bretón dice que “es una forma de normalizar la zona”. El Alcalde, Juan Espadas, ve positivo este proyecto, pero “después de todos los estudios necesarios”.

La idea es eliminar la carretera desde la rotonda de los Bomberos hasta La Palmera, para integrar las zonas más conflictivas, como “Las Vegas”, eliminando Su Eminencia y uniendo directamente las Tres Mil con el parque, una idea que ya estaba en el proyecto inicial pero que nunca se llegó a ejecutar por falta de alternativas.

Sobre que la comisaría de policía se construya fuera del barrio, Bretón se muestra a favor de que esté dentro “aunque la seguridad la generan los policías en la calle”. Sí apuesta por dotar de infraestructuras las zonas del Polígono “que son eriales”, y la comisaría podría ser una de ellas. En su defecto, podría ir una sub comisaría.

Otro de los problemas con el que se encuentra el Comisionado es la rehabilitación de edificios, un tema que hay que estudiar porque “hay mucha gente que se va del Polígono y los edificios quedan vacíos. Hay que valorar si se llenan con gente que venga de la exclusión, con lo que es como la pescadilla que se muerde la cola o se tiran”. La idea de alquilar a jóvenes o proporcionar estos pisos a mujeres víctimas de violencia de género no han dado resultado “porque no se puede obligar a la gente a irse a vivir donde no quiere”.

Y es que la normalización del barrio, según Jaime Bretón, viene también por su gente, “porque hay algunos a los que no les interesa la normalidad porque va en contra de sus trapicheos”.

Escuche la entrevista completa: