Las aulas siguen vacías en Torreblascopedro

Tras la jornada de bienvenida ayer en los centros de Infantil y Primaria de la provincia, hoy ha comenzado la actividad docente. No es el caso del colegio San José Artesano de Torreblascopedro, donde los alumnos, hoy tampoco han ido a clase, ni lo harán, hasta que desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, se autorice la incorporación del profesor que se ha suprimido este año para segundo ciclo de Infantil. Las tres aulas para cada curso, se han quedado en dos, por lo que habrá en ambas, niños de distintas edades y niveles.

Anuncian desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, que todas las mañanas llevarán a sus hijos a clase, aunque se irán, si no está en el centro en profesional eliminado este curso. Siguen a la espera de una respuesta desde la Junta, que por el momento no ha llegado e insisten en que no van a cesar en sus reivindicaciones. Incluso aseguran que tampoco entrarán el próximo lunes a las aulas, los estudiantes de Secundaria