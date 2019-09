Consejos para no encarecer la vuelta al cole

La Vuelta al cole hay que planificarla. Antes de que los niños volviesen a las aulas ya se preparan los padres para afrontar una nueva y fuerte inversión en material, libros y ropa. Es la temida cuesta de septiembre que se solapa al verano en el que las familias, de vacaciones, suelen incrementar considerablemente los gastos. Ahora que los padres recibirán todo lo que necesitan sus hijos, es importante tomar buena nota de los consejos que desde las organizaciones de consumidores dan para superar la cuesta de septiembre o la Vuelta al cole económica. Nosotros nos hemos ido a la Unión de Consumidores de Galicia en donde tienen unas pautas claras para ayudar a los padres. Pautas o reglas no escritas que van desde ir a hacer las compras con una lista, no ir a comprar con los niños, intentar pautar los gastos para no tener que afrontarlos de golpe o poder acudir a los bancos de libros para no tener que comprarlos nuevos. Son muchos consejos y relevantes que pueden ayudar a muchos padres a no llevarse un susto grande con la vuelta al cole.

