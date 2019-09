Íñigo Eguaras: "Este año el equipo tiene mucha hambre"

A Íñigo Eguaras no le sorprende el buen inicio de Liga del Real Zaragoza con los 10 puntos conseguidos de los 12 posibles porque "la pretemporada había sido muy buena, estamos viendo que el equipo está muy fuerte y los jugadores que han llegado nos han dado algo que nos estaba faltando" y reconoció que "el trabajo de Víctor está teniendo sus frutos".

La Romareda todavía no ha visto perder a su equipo ni a Cristian Álvarez recibir gol por lo que Eguaras pide "continuar con la racha en casa este fin de semana". En esta ocasión, el rival será el Extremadura que todavía no ha ganado ningún partido y el centrocampista navarro comentó que "no todo va a ser alegría, es verdad que después de cuatro partidos viene un equipo que no ha ganado, que jugamos en La Romareda y habrá mucho ambiente pero tenemos que seguir haciendo bien las cosas".

Eguaras se quiso acordar de lo ocurrido la temporada pasada con la goleada al Oviedo (0-4) en el Carlos Tartiere: "El año pasado, también veníamos de ganar y luego fue todo un empezar y acabar mal".

Parte de la mejoría que está registrando el equipo en este inicio de competición viene provocada por la fortaleza defensiva con un gol encajado en cuatro partidos. "Tampoco estamos concediendo mucho, estamos trabajando mucho los aspectos defensivos porque el año pasado éramos dominantes pero nos hacían gol facilmente", explicó. Y es que, dentro del vestuario, son conscientes de que "en Segunda División, recibir pocos goles es importante y esperemos que sigamos con esta línea defensiva".

Por último, el jugador del Real Zaragoza habló sobre la presión creada en la atmósfera del equipo: "Nos tenemos que poner esa presión porque sabemos de lo que podemos hacer este año, tenemos una plantilla muy buena. La gente está con ganas de ver si podemos seguir arriba, esa presión nos motiva y nos gusta".