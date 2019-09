Sekou: "Van a llegar más goles"

La confianza cambia a los futbolistas. Sekou Gassama es un delantero de los que casi no quedan, porque aprovecha su corpulencia para aguantar el balón, arrastrar a los centrales, abrir el campo y, por supuesto, marcar. Tres goles lleva el senegalés en cuatro jornadas, y es que no le ha importado que hayan llegado Juan Muñoz ni Darwin Núñez, futbolistas con mucho más recorrido y caché que él. Muy feliz se muestra Sekou de cara al encuentro en Las Palmas, porque siente que cada jornada es una oportunidad de ayudar al grupo, ampliar su renta anotadora, y disfrutar del fútbol: “Estoy bien, contento, con ganas y confianza, y eso ocurre gracias también a mis compañeros. He metido tres y solo encajamos un gol en cuatro jornadas. Espero seguir así y seguro que van a llegar más goles a mi cuenta”.

Su momento

Sekou se ha subido a la cresta de la ola y no quiere bajar. No ha tenido una carrera fácil, con muchos cambios de club y lesiones, pero nunca se rindió y ahora es uno de los ídolos de la afición: “Mucha gente ha confiado en mí y no tengo que demostrar nada. Sé lo que puedo dar al Almería y lo que se diga desde fuera no me importa”. Cabe recordar que Sekou Gassama estaba hace dos años luchando por el ascenso a Segunda B junto a Chema Núñez. Ambos son jóvenes, pero sirven de ejemplo para aquellos futbolistas que atraviesan momentos delicados o creen que nunca llegará su tren: “Nunca he tenido dudas. Siempre quise estar en el Almería y luego entran las decisiones del entrenador. Emanuel me da confianza”.

Sistema

El Almería supo atacar y defender para sumar seis puntos ante Huesca y Málaga. A Pedro Emanuel no le gusta que le ponga a su equipo el cartel de ‘defensivo’, y es que para ganar en una categoría como Segunda se deben manejar todas las situaciones. “Defender bien no quiere decir que metamos el autobús en la portería. Sabemos hacer presión alta o meternos en bloque. Los once que estamos en el campo lo hacemos genial”, comentó Sekou.

Más asentado en la Liga y marcando goles, el senegalés cree que el margen de mejora sigue siendo enorme, y cada entrenamiento es una oportunidad: “Se nota la diferencia de Segunda B a Segunda, pero también te ayuda a mejorar. Ves vídeos de tus partidos, estudias a los defensas rivales... Siempre se puede mejorar”.