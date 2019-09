El PP pide que "no se castigue a las familias" con la subida del IBI

El Partido Popular ha hecho hoy un llamamiento "a la calma y la tranquilidad" en torno a la situación económica del Ayuntamiento de Ávila tras las declaraciones realizadas por el alcalde, que llegó a decir que estaba casi "en coma".

La portavoz, Sonsoles Sánchez Reyes dice que Jesús Manuel Sánchez Cabrera ofreció este martes una "visión sesgada" en la que mezcló la deuda financiera "con otros conceptos que nada tienen que ver". Esa deuda financiera asciende a 30 millones de euros y dice que "es mejor ahora que hace cuatro años" ya que durante el último mandato del PP se redujo en 10 millones de euros.

Considera que se trata de una estrategia, que ya pusieron en marcha con la organización del Mercado Medieval, que consiste en pasar "del catastrofismo al triunfalismo".

Contra la subida del IBI

Sánchez-Reyes ha recordado que el PP no subió el Impuesto de Bienes Inmuebles en los últimos años al considerar que no ese impuesto no es progresivo (no es proporcional a los ingresos de los contribuyentes), y que supone "una carga que muchas familias no pueden afrontar".

Desde el Grupo Municipal del Partido Popular piden a Por Ávila que "reconsideren esa subida" y cree que no se puede pedir un esfuerzo a los ciudadanos a la vez que se incrementa el número de concejales liberados y los sueldos que perciben.